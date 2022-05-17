Это был единственный выход, – Маляр о формуле спасения защитников Мариуполя

В настоящее время идет гуманитарная операция по спасению украинских воинов из "Азовстали". Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что защитников Мариуполя не могли эвакуировать с завода по другой формуле.

16 мая 53 тяжелораненых военных вывезли из "Азовстали" в медицинское учреждение во временно оккупированный Россией Новоазовск. Еще 211 воинов доставили в Оленевку через гуманитарный коридор. Их вернут домой в рамках обмена пленными. Об этом во время брифинга рассказала Анна Маляр, сообщает 24 канал.

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По словам Маляр, другой формулы спасения украинских защитников из "Азовстали" просто не было. Украинские власти пытались использовать все сценарии и предложения, которые звучали в публичном пространстве относительно спасения украинских военных, но не удалось.

Операция будет производиться до возвращения этих лиц на подконтрольную Украине территорию. Также мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации. И другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть в этой ситуации. Это был единственный выход,

– сказала она.

Маляр отметила, что операция по спасению защитников Мариуполя сейчас самый главный вопрос. И властям известно точное количество украинских военных, которые остались на территории "Азовстали". Но выносить такую информацию для всех нельзя.

Мы понимаем объемы операции спасения, но это тоже чувствительная информация, и она не разглашается до завершения самой операции спасения,

– объяснила заместитель министра.

Она также выразила надежду, что операция по спасению украинских воинов закончится хорошо.

Какие шансы спасти украинских военных из Мариуполя

По мнению Маляр, такие предположения делать некорректно. Ведь это примерно то же, что отвечать на вопрос "когда закончится война". Поскольку каждую минуту ход дел может измениться. Но сейчас Украина делает "все возможное и невозможное", чтобы спасти украинских защитников.

Это процесс и в этом процессе очень много составляющих, которые фактически ежеминутно могут этот процесс изменять. Поэтому единственное, что здесь можно сказать, что украинское государство делает все возможное и невозможное для того, чтобы спасти украинских военных. Мы гордимся ими и они наши герои,

– заявила Анна Маляр.

Эвакуация военных из "Азовстали": коротко главное

16 мая сообщили, что началась процедура эвакуации тяжелораненых украинских военных с металлургического комбината "Азовсталь". Как мы уже указали выше, 53 тяжелораненых эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, где им обязаны оказать медицинскую помощь.

В ночь на 17 мая Владимир Зеленский подтвердил начало процедуры эвакуации защитников Мариуполя. Он отметил, что они 82 дня выполняли задачи, поставленные перед ними и должны вернуться на подконтрольные Украине территории Украины живыми.

Еще 211 украинских защитников удалось вывезти через гуманитарный коридор в Оленовку. Анна Маляр уверяет, что впоследствии их должны обменять на российских военнопленных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуированных воинов из "Азовстали" непременно вернут на подконтрольные Украине территории. Но сейчас нужно стабилизировать их состояние.

Известно, что процесс эвакуации происходит при посредничестве ООН и Красного Креста.

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