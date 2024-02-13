Это было написано на лице Карлсона: почему интервью Путина оказалось неудачной лекцией

Такер Карлсон, который взял интервью у главы Кремля, получил благодаря этому хорошую рекламу. В то же время его стремление поговорить с Владимиром Путиным вероятно было не совсем бескорыстным.

Такое мнение высказал 24 Каналу бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что неизвестно, какую сумму мог заплатить американцу Кремль. В то же время принимали его в Москве на высшем уровне.

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С ужасом смотрел на старого деда

Жирнов предположил, что Карлсон скорее всего получил несколько миллионов долларов за это интервью. Также он раскрутил свое имя, ведь это стало мировым событием – хотим мы этого или нет.

Такер Карлсон, по его мнению, вел себя во время интервью удивительно пассивно, не задавал Путину острых вопросов, не ловил его на слове. Он вел себя не так, как настоящие американские журналисты. Американскому журналисту всегда надо показать, что он хозяин ситуации, что он не зависит от человека, у которого берет интервью и может спросить у того что угодно.

В поведении Карлсона ничего такого не было. Мы увидели человека, который с ужасом смотрел на старого деда, когда тот два часа что-то рассказывал. Это было написано на лице Карлсона, потому что он просто сходил с ума от разговоров Путина,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Действительно, самое интересное в этом интервью – смотреть на Такера Карлсона, ведь лекция Путина по истории оказалась неудачной.

"Американцы, западные европейцы, китайцы смотреть такое длительное интервью не будут. Оно просто не интересное, скучное и плохо сделано с медийной точки зрения. Его многомиллионные просмотры не означают, что люди смотрят все два часа разговора. Они включают, слышат слово "печенеги" или дату "862 год" и выключают интервью, ведь понимают, что нет смысла вообще это слушать", – отметил Сергей Жирнов.

Реакция на интервью Путина