Это далеко не победа Петра Алексеевича, – "слуги" о мере пресечения Порошенко

"Слуги народа" прокомментировали меру пресечения Петру Порошенко. Давид Арахамия заявил, что постановление суда является далеко не победой пятого президента.

Соответствующее заявление изданию Интерфакс-Украина глава фракции "Слуг народа" сделал 19 января. Это случилось после избрания Петру Порошенко "меры пресечения".

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Фактически суд признал, что Порошенко подозреваемый

Давид Арахамия заявил, что попытка политизировать судебное рассмотрение вопроса о мере пресечения Порошенко закончилась ничем. Именно поэтому народный депутат не видит причин для триумфа защиты пятого президента.

Политик вспомнил, что судья признал обоснованными основания для меры пресечения, – то есть фактически суд признал, что Порошенко подозреваемый. Хотя адвокаты Петра Алексеевича настаивали на том, что обвинение мизерное и бездоказательное и само подозрение следует отменить.

Впрочем, мы видим, какое решение принял суд. Это далеко не победа Петра Алексеевича, как сейчас пытается показать его защита,

– подчеркнул Арахамия.

Будет апелляция относительно "меры пресечения" как от стороны обвинения, так и от защиты

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил в комментарии 24 каналу, что определение суда по делу Петра Порошенко свидетельствует о нескольких аспектах. В частности о том, что:

суд признал, что статус Петра Порошенко – подозреваемый в уголовном деле , которое ему инкриминируют органы досудебного расследования;

, которое ему инкриминируют органы досудебного расследования; статус подозреваемого накладывает на пятого президента ряд ограничений, которых он должен придерживаться.

Вениславский пояснил, если Петр Порошенко не будет выполнять обязательства, то суд может изменить меру пресечения на более жесткую, а также обратил внимание, что это решение суда первой инстанции.

Прогнозирую, что будет апелляционное обжалование и от органов досудебного расследования, и от Офиса генпрокурора, и, наверное, от стороны защиты. Поэтому дождемся решения апелляционного суда,

– заявил политик.

Вениславский прокомментировал "меру пресечения" Петру Порошенко: смотрите видео

Кроме того, член Комитета по вопросам правовой политики от "Слуги Народа" Денис Маслов пояснил 24 каналу, что мы стали свидетелями политизации процесса Петром Порошенко и его сторонниками. Политик заверил, что состоялся "открытый и прозрачный суд" с полными процессуальными гарантиями защиты Петра Порошенко.

Я думаю, при избрании меры пресечения, следственный судья принял во внимание и то, что пятый президент отказывался от получения повесток и не являлся на вызов следственных органов для совершения процессуальных действий,

– пояснил "слуга" Маслов.

Он также вспомнил, что следственный судья установил, что подозрение Петру Порошенко оказалось обоснованным.

Денис Маслов пояснил, что суд признал подозрение Порошенко обоснованным: смотрите видео

Реакция относительно меры пресечения Петру Порошенко

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19 января Печерский суд Киева избрал. Как пояснили в ГБР, политик должен прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокуроров, следственного судьи, суда; не отлучаться из Киева и области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение свой паспорт или паспорта для выезда за границу, а также другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.