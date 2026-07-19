Журналистка украинской службы "Голоса Америки" Мария Ульяновская рассказала "24 Каналу" о сложностях, связанных с выбором кандидатуры дипломата, который возглавит украинское посольство в Соединенных Штатах. Она рассказала, какими важными качествами и способностями должен обладать будущий посол.

Для посла в США – огромное поле деятельности

Ульяновская отметила, что аналитики, разбирающиеся в украинско-американских отношениях, считают, что должность посла Украины в США сейчас самая нежелательная для любого украинского чиновника. Потому что она не приносит больших политических дивидендов, но в то же время это чрезвычайно сложное направление, требующее напряженной работы. И поэтому немногие люди проявляют желание занять эту должность.

Это действительно сложная работа, особенно с учетом политической ситуации в Соединенных Штатах. И это нелегкая политическая должность – здесь нельзя просто прийти, провести несколько реформ и получить лавры и похвалу. Эта работа очень часто выполняется за кулисами, и она, как правило, незаметна,

– пояснила она.

Однако поле для деятельности огромно, потому что речь идет не только о военном сотрудничестве. Между Украиной и США, по словам журналистки, есть соглашение о недрах, об инвестициях, о восстановлении. Речь также идет о культурной дипломатии, потому что Украине очень нужно заниматься этим направлением в США. Ведь здесь российская культура до сих пор находится в довольно привилегированном положении.

"Посол – это человек, который должен лавировать между всеми этими направлениями и координировать работу сотрудников, непосредственно занимающихся ими в посольстве. Это должен быть человек с харизмой, хорошо владеющий английским, который может на равных общаться как с демократами, так и с республиканцами. Она должна очень быстро находить аргументы для обеих партий, почему нужно принимать то или иное решение, и уметь правильно общаться", – подчеркнула журналистка "Голоса Америки".

Украина должна назначить нового посла в США после ухода Стефанишиной: смотрите видео

Назначение нового посла, по ее мнению, должно состояться как можно скорее. Даже задержка на 1–2 месяца будет означать потерю не только времени, но и связи с США. И в Вашингтоне это может очень не понравиться.

Кроме того, важно понимать, что Украина уже переросла тот этап в отношениях с Соединенными Штатами, когда она постоянно о чем-то просила – о помощи, об оружии. Сегодня США воспринимают Украину и ее военный комплекс как достаточно развитые и видят в этом много возможностей для потенциального сотрудничества,

– отметила Мария Ульяновская.

Также очень важно четко определить приоритеты того, чего Украина хочет в отношениях с Соединенными Штатами в плане стратегии взаимодействия с ними, и что нужно сделать, чтобы достичь этих результатов. И когда, как считает журналистка, появятся ответы на эти вопросы, тогда станет понятнее, какой посол нужен и кто является человеком, способным выполнять эту функцию.

Она добавила, что в настоящее время хаотичные назначения воспринимаются довольно тяжело, особенно в отношениях с таким сложным, но таким важным партнером, как Соединенные Штаты.

Известно, что Ольга Стефанишина по-прежнему исполняет обязанности посла. По словам Ульяновской, информация о том, что она подала в отставку, обнародована. Также есть неподтвержденная информация о том, что Владимир Зеленский одобрил эту отставку.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент удовлетворен работой Стефанишиной на посту посла Украины в США, который она занимала с 27 августа 2025 года.

Также в июле 2025 года САП было возбуждено уголовное дело после опубликованного "Украинской правдой" расследования. Согласно ему, АРМА передало Дом профсоюзов в Киеве компании, вероятно, связанной с бывшим мужем Стефанишиной. В то же время чиновница опровергла какую-либо связь с деятельностью бывшего мужа.