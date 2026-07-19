Журналістка української служби "Голосу Америки" Марія Ульяновська розповіла 24 Каналу, у чому складності із вибором кандидатури дипломата, який очолить українське посольство у Сполучених Штатах. Вона розкрила, якими важливими якостями та здатностями має володіти майбутній посол.

Для посла у США величезне поле роботи

Ульяновська зазначила, що аналітики, які знаються на українсько-американських відносинах, вважають, що посада посла України у США зараз найбільш небажана для будь-якого українського посадовця. Тому що вона не дає великих політичних дивідендів, але водночас це надскладний напрямок, який потребує напруженої роботи. І тому небагато людей виявляють бажання обійняти цю посаду.

Це справді складна робота, особливо з огляду на політичну ситуацію у Сполучених Штатах. І це нелегка політична посада – тут не можна прийти, зробити кілька реформ і отримати лаври й похвалу. Ця робота дуже часто виконується за лаштунками, і вона зазвичай непомітна,

– пояснила вона.

Однак поле для роботи величезне, тому що йдеться не лише про військову співпрацю. Між Україною та США, за словами журналістки, є угода про надра, про інвестиції, про відбудову. Також йдеться про культурну дипломатію, тому що Україні дуже потрібно займатися цим напрямком у США. Адже тут російська культура досі перебуває у досить привілейованому положенні.

"Посол – це людина, яка має жонглювати всіма цими напрямками і координувати роботу людей, які ними займаються безпосередньо в посольстві. Це має бути людина з харизмою, з хорошою англійською, яка може однаково на рівних говорити і з демократами, і з республіканцями. Вона повинна дуже швидко знаходити аргументи для обох партій, чому потрібно ухвалювати те чи інше рішення, і вміти правильно комунікувати", – підкреслила журналістка "Голосу Америки".

Україна має призначити нового посла у США після уходу Стефанішиної: дивіться відео

Призначення нового посла, на її думку, потрібно чим швидше, тим краще. Навіть затримка на 1 – 2 місяці означатиме втрату не тільки часу, але й комунікації зі США. І у Вашингтоні це може дуже не сподобатися.

Крім того, важливо розуміти, що Україна вже переросла момент у відносинах зі Сполученими Штатами, коли вона постійно про щось просила – про допомогу, про озброєння. Сьогодні США сприймають Україну і її військовий комплекс як досить розвинений, і бачать у цьому багато моментів для потенційної співпраці,

– відзначила Марія Ульяновська.

Також дуже важливо чітко виставити пріоритети того, що Україна хоче у відносинах зі Сполученими Штатами щодо стратегії спілкування з ними, і що потрібно зробити, щоб досягти цих результатів. І коли, як вважає журналістка, будуть відповіді на ці питання, тоді буде зрозуміліше, який посол потрібен і хто є людиною, яка може відповідати цьому функціоналу.

Вона додала, що наразі хаотичні призначення досить важко сприймаються, особливо у стосунках із таким складним, але таким важливим партнером, як Сполучені Штати.

Відомо, що Ольга Стефанішина все ще виконує обов'язки посла. За словами Ульяновської, інформація про те, що вона подала у відставку, оприлюднена. Також є непідтверджена інформація про те, що Володимир Зеленський погодив цю відставку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що президент задоволений роботою Стефанішиної на посаді посла України у США, яку вона обіймала з 27 серпня 2025 року.

Також у липні 2025 року САП було відкрито кримінальне провадження після опублікованого "Українською правдою" розслідування. Відповідно до нього АРМА передало Будинок профспілок у Києві компанії, ймовірно, пов'язаній з ексчоловіком Стефанішиної. Водночас посадовиця заперечила будь-який зв'язок з діяльністю колишнього чоловіка.