"Это должен быть человек с харизмой": в чем заключается главный вызов для нового посла Украины в США

Ольга Стефанишина, как сообщают СМИ, может покинуть пост посла Украины в США. Она якобы сама попросила об окончании службы по личным обстоятельствам. Однако сейчас возникает вопрос, кто именно из чиновников может стать новым послом.

Журналистка украинской службы "Голоса Америки" Мария Ульяновская рассказала "24 Каналу" о сложностях, связанных с выбором кандидатуры дипломата, который возглавит украинское посольство в Соединенных Штатах. Она рассказала, какими важными качествами и способностями должен обладать будущий посол.

Для посла в США – огромное поле деятельности

Ульяновская отметила, что аналитики, разбирающиеся в украинско-американских отношениях, считают, что должность посла Украины в США сейчас самая нежелательная для любого украинского чиновника. Потому что она не приносит больших политических дивидендов, но в то же время это чрезвычайно сложное направление, требующее напряженной работы. И поэтому немногие люди проявляют желание занять эту должность.

Это действительно сложная работа, особенно с учетом политической ситуации в Соединенных Штатах. И это нелегкая политическая должность – здесь нельзя просто прийти, провести несколько реформ и получить лавры и похвалу. Эта работа очень часто выполняется за кулисами, и она, как правило, незаметна,

– пояснила она.

Однако поле для деятельности огромно, потому что речь идет не только о военном сотрудничестве. Между Украиной и США, по словам журналистки, есть соглашение о недрах, об инвестициях, о восстановлении. Речь также идет о культурной дипломатии, потому что Украине очень нужно заниматься этим направлением в США. Ведь здесь российская культура до сих пор находится в довольно привилегированном положении.

"Посол – это человек, который должен лавировать между всеми этими направлениями и координировать работу сотрудников, непосредственно занимающихся ими в посольстве. Это должен быть человек с харизмой, хорошо владеющий английским, который может на равных общаться как с демократами, так и с республиканцами. Она должна очень быстро находить аргументы для обеих партий, почему нужно принимать то или иное решение, и уметь правильно общаться", – подчеркнула журналистка "Голоса Америки".

Украина должна назначить нового посла в США после ухода Стефанишиной: смотрите видео

Назначение нового посла, по ее мнению, должно состояться как можно скорее. Даже задержка на 1–2 месяца будет означать потерю не только времени, но и связи с США. И в Вашингтоне это может очень не понравиться.

Кроме того, важно понимать, что Украина уже переросла тот этап в отношениях с Соединенными Штатами, когда она постоянно о чем-то просила – о помощи, об оружии. Сегодня США воспринимают Украину и ее военный комплекс как достаточно развитые и видят в этом много возможностей для потенциального сотрудничества,

– отметила Мария Ульяновская.

Также очень важно четко определить приоритеты того, чего Украина хочет в отношениях с Соединенными Штатами в плане стратегии взаимодействия с ними, и что нужно сделать, чтобы достичь этих результатов. И когда, как считает журналистка, появятся ответы на эти вопросы, тогда станет понятнее, какой посол нужен и кто является человеком, способным выполнять эту функцию.

Она добавила, что в настоящее время хаотичные назначения воспринимаются довольно тяжело, особенно в отношениях с таким сложным, но таким важным партнером, как Соединенные Штаты.

Известно, что Ольга Стефанишина по-прежнему исполняет обязанности посла. По словам Ульяновской, информация о том, что она подала в отставку, обнародована. Также есть неподтвержденная информация о том, что Владимир Зеленский одобрил эту отставку.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент удовлетворен работой Стефанишиной на посту посла Украины в США, который она занимала с 27 августа 2025 года.

Также в июле 2025 года САП было возбуждено уголовное дело после опубликованного "Украинской правдой" расследования. Согласно ему, АРМА передало Дом профсоюзов в Киеве компании, вероятно, связанной с бывшим мужем Стефанишиной. В то же время чиновница опровергла какую-либо связь с деятельностью бывшего мужа.