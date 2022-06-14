Такое мнение высказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский на стриме 24 канала с Романом Цимбалюком. Кроме этого, он напомнил о путинском агенте в Белом доме, а также о скандальных заявлениях одиозных политиков вроде Генри Киссинджера и Эммануэля Макрона.

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О сверхважном тяжелом вооружении

Победа в войне с российскими захватчиками зависит от количества оружия, которое дают украинским защитникам партнеры. Украине, прежде всего, нужна артиллерия и боеприпасы, отметил российский публицист, поэтому встречи так называемой Контактной группы по оборонной помощи на авиабазе США "Рамштайн" в Германии являются сверхважными.

Ключ к победе в руках той коалиции, которую собрали в "Рамштайне". Дело не в количестве участвующих стран, а в количестве оружия, которое предоставят, в тех же HIMARS,

– подчеркнул Пионтковский.

Он считает, что даже 100 штук HIMARS могут кардинально изменить ситуацию. Также публицист заверил, что, например, гаубицы улучшили состояние украинской армии, но не изменили ее кардинально.

Об агентах Кремля среди окружения Байдена

В последнее время в администрации США распространяется нарратив, что Украина проигрывает войну, поэтому нет смысла помогать и поставлять вооружение. В частных разговорах называют имя того же путинского агента – Джейка Салливана.

Он будто-то ушел в тень, однако действует. Что-то возле уха (Байдену – 24 канал) нашептывает,

– отметил публицист.

Пионтковский отметил, что именно Салливан уверял американского президента, что тот должен потребовать от Владимира Зеленского немедленно выполнять минские договоренности.

Неожиданное заявление от Киссинджера

Американский политический деятель Генри Киссинджер всегда отличался пророссийскими взглядами и скандальными заявлениями. Однако в большом интервью американец резко поменял собственную риторику и отрекся от любви к главе Кремля и военному преступнику.

"Он отрекся от своей основной концепции. Сказал, что Путин стратегически проиграл, как бы дальше ни развивались события, показал, что у него нет серьезной армии, а потому он никому не интересен как союзник", – сказал Пионтковский.

Очевидно, Киссинджер пытался оправдаться за свое выступление в Давосе, где сказал о территориальных уступках, предположил публицист. Мол, его неправильно поняли. Напомним, что бывший госсекретарь США говорил о том, что Украина должна отдать часть территории России, чтобы достичь мира с ней.

Эксклюзивный стрим с Пионтковским: смотрите больше в видео

О страхе стран относительно победы Украины

Все чаще видно, что Франция, Германия и Италия в войне России и Украины больше болеют за государство-террориста, а победы Украины откровенно боятся. В этом уверен и публицист.

Когда возникла реальная перспектива победы Украины, они (Франция и Германия – 24 канал) испугались. Мы с вами видели на экране список ленд-лиза, там были и HIMARS, и танки, и противовоздушные системы, и противокорабельные ракеты. Победа вырисовывалась совершенно явно", – подчеркнул он.

Примите во внимание! Ракеты HIMARS могут поражать цели с дальностью в 300 км. Поэтому в Кремле "запылало", что украинские военные будут атаковать объекты на их территории. В то же время, украинский президент опроверг это, сказав, что будут использовать это оружие только для освобождения наших территорий.

О решающем исходе войны

В Брюсселе состоится встреча "Рамштайн-3", на которой снова будут обсуждать предоставление Украине оружия. Если результатом этой встречи снова станет только частичное продвижение, то существует "план Б", где, по мнению публициста, ключевую роль будут играть Великобритания и Польша.

В военном плане решающим может быть участие в боевых действиях британской и польской авиации,

– заявил Пионтковский.

Более того, он считает, что когда Великобритания начнет реально участвовать в военном конфликте, кардинально изменится ситуация в США. Будет совсем другой политический сигнал, а значит, по-другому пойдет помощь.

О провокационных вбросах Макрона

Вопрос кандидатства Украины в Евросоюзе начинает широко обсуждаться, как никогда. Вскоре должны принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС. В то же время, целый ряд стран, в частности Франция, могут "подложить свинью" в таком сверхважном решении.

"Вдруг он (Макрон – 24 канал) передумал. Решил подмахнуть какой-то бумажкой. Он шантажирует Украину", – предположил публицист, комментируя неоднозначное отношение Франции к Украине.

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Дело в том, что французский глава сказал, что пройдут десятилетия, прежде чем Украина достигнет критериев вступления в Европейский Союз. В то же время Пионтковский убежден, что когда в стране война, бумажки не имеют никакого значения.