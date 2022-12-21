"Это в лучшем случае": сколько часов в сутки будет светло в Киеве

Свет в столице планово будут выключать ориентировочно через неделю или полторы. Также известно, сколько часов в сутки может быть электричество в каждом доме.

Соответствующую информацию 21 декабря рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, сейчас Киев можно приравнять к прифронтовым регионам.

Заметьте До плановых отключений света в Киеве еще далеко, но прогнозы должны быть оптимистичными

Какую ситуацию со светом стоит ждать людям в Киеве

Александр Харченко объяснил, что Киев оказался в сложном положении из-за нескольких существенных повреждений.

Продолжаются работы и восстановления, но, учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие по меньшей мере 2 – 3 недели наличие электричества в течение 4 – 6 часов в доме – это хорошая новость,

– объяснил директор Центра исследований энергетики.

Александр Харченко добавил, что достичь лучшей ситуации в течение ближайших 2 – 3 недель будет крайне сложно. Однако чиновник пояснил, что:

столица вернется к плановым отключениям в течение недели;

они тоже не будут комфортными.

"В лучшем случае 10 часов в сутки будет наличие электричества, и 14 часов – отсутствие. С другой стороны, к нам едет большое количество оборудования и мобильная генерация появится довольно быстро", – объяснил Харченко.

Он также заверил, что, кроме аварий, вызванных дронами и ракетами, есть большое количество мелких повреждений, возникающих в системе. Также выходят из строя подстанции, отвечающие за несколько домов. Это тоже влияет, ведь ремонтники не могут успеть одновременно повсюду. Так что едут туда, где могут восстановить свет у большего количества людей.

Какая ситуация со светом в Киеве