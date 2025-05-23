"Это лучший способ защититься": какие важные последствия дроновых атак по России

В России в ночь на 23 мая было атаковано ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Это предприятие производит военное оборудование.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в разговоре с 24 Каналом обратил внимание на то, что последние дни наносятся удары преимущественно по объектам военно-промышленного комплекса России. Как отметил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, на ПАО "Энергия" в Ельце, в частности, производят аккумуляторы и батареи для беспилотных летательных аппаратов.

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Есть также косвенные последствия

Лакийчук отметил, что недавно Владимир Путин вручал ордена работникам этого завода "за поддержку "сво" и "за участие в создании наступательного российского вооружения".

На этом российском предприятии, по его словам, производят химические источники питания для различного типа аккумуляторов, которые используется прежде всего в военной технике.

Украина последние дни атакует именно объекты российского ВПК. Это лучший способ защититься от вражеских воздушных нападений – уничтожать средства поражения противника на земле – на аэродромах, на складах,

– подчеркнул он.

Еще лучшим вариантом, по мнению Лакийчука, является разрушение военного производства. Именно этим сейчас заняты Силы обороны и спецслужбы Украины.

Обратите внимание! "Елецкий элементный завод" или ПАО "Энергия" – крупнейшее в России предприятие по производству химических источников тока. В частности, на заводе производят аккумуляторы для военных дронов, его продукцию применяют в авиации, морском флоте, радиотехнике и системах различного военного и гражданского назначения.

В то же время косвенным следствием ударов по центральной России является то, что останавливается работа российских аэропортов. Этот эффект, по его словам, является не менее мощным, чем от непосредственного попадания по российским производственным мощностям.

Россияне наконец осознают, что война, действительно, рядом, а не где-то в Украине, и она им создает большие неудобства. Они уже вопят, что атаки дронами могут привести к авиакатастрофам. Однако они должны наконец осознать, кто является настоящим источником всех этих угроз для них,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Также важно понимать, что пока Россия не потеряет свои возможности нападать на Украину, эта война никогда не закончится. И именно такие удары по территории врага, по мнению Павла Лакийчука, ведут к разрушению российского монстра, который вломился в наши двери.

Напомним, что в ночь на 23 мая дроны атаковали ПАО "Энергия" в Ельце в Липецкой области России. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что атаку совершили подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими частями Сил обороны. Попадание произошло, как информирует Генштаб, в районе цели, зафиксирована серия взрывов. В результате атаки на территории предприятия возник пожар.