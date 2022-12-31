Это могли сделать вагнеровцы, – Жданов о падении ракеты С-300 в Беларуси

29 декабря во время 10 массированной ракетной атаки по Украине ракета с ЗРК С-300 упала на одном из полей Беларуси. Не исключают, что это могла быть провокация со стороны России.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ракету такого типа перехватить практически невозможно, передает 24 канал.

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Кто мог устроить такую провокацию

Белорусские власти заявили, что это якобы провокация со стороны Украины для того, чтобы затянуть Беларусь в войну.

Жданов отметил, что на фотографии, обнародованной белорусским командованием, двигатель ракеты практически цел. Соответственно, там размещен серийный номер, по которому можно узнать, откуда была запущена C-300.

Я думаю, если бы это была реально наша ракета, то уже бы давно на болотах стоял вой,

– сказал эксперт.

Он добавил, что на прошлой неделе в Беларусь прибыли несколько групп российских наемников, среди которых – вагнеровцы. Поэтому, по словам Жданова, вполне возможно, что все это было подстроено.

Жданов объяснил, почему ракета в Беларуси была не украинская: смотрите видео

Падение ракеты в Беларуси: что известно

Беларусь обвинила Украину в возбуждении своего воздушного пространства зенитной ракетой С-300. В Минобороны отметили, что Украина не исключает сознательной провокации со стороны России, которая проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

Беларусь заявила о двух версиях падения зенитной ракеты в Брестской области: якобы непреднамеренный запуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности или неисправности самой ракеты, или умышленная провокация со стороны ВСУ.

По словам корреспондента "Радио Свобода" в Беларуси Валерия Калиновского, Беларусь достаточно сдержанно комментирует информацию о падении ракеты. Власти даже с самого начала пытались замолчать этот инцидент.

С-300 – семейство советских зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков максимальная дальность может достигать 150, 200, 300 километров.