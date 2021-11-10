Это может быть Татаров, – юрист о попытке затянуть избрание руководителя САП

Конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже на финальном этапе, однако его снова пытаются затянуть. К этому может быть причастен Олег Татаров.

Об этом рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в эфире 24 канала. Конкурсанты даже сдали практическое задание.

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По словам Щербан, в финале конкурса осталось всего 2 человек – прокурор и детектив Национального антикоррупционного бюро, который расследовал много резонансных дел. В частности, он был причастен и к следствию по делу Татарова.

. Заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу о хищении квартир Нацгвардии. Речь идет об убытках на сумму более 80 миллионов гривен.

С тех пор как конкурсанты сдали практическое задание, а это произошло 28 октября, прошло почти 2 недели, поэтому комиссия уже должна выставить баллы. Однако их до сих пор нет.

Это свидетельствует об очередной попытке сорвать и затянуть процесс, к которой и может быть причастен заместитель руководителя Офиса президента.

Как я уже сказала, это может быть Татаров, поскольку в финал вышел детектив, который его расследовал. Олена Щербан юристка

По словам Щербан, Татаров не заинтересован, чтобы руководителем САП стало лицо, расследовавшее его дело. Несмотря на это, попытки сорвать процесс в первую очередь могут быть его "авторством".

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Что этому предшествовало