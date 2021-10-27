Это может угрожать жизни: Саакашвили отказался от любой медицинской помощи
Источник:телеграм-канал Людмилы Денисовой
Михеил Саакашвили, которого в начале октября задержали в Грузии, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Его содержат в пенитенциарном учреждении № 12 в городе Рустави.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денсиова. Она подчеркнула, что политик голодает уже 27 дней.
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Денисова предупредили об угрозе для жизни Саакашвили
Такая длительная голодовка, подчеркнула Денисова, угрожает жизни третьего президента Грузии. Поэтому она призвала Грузию безотлагательно отреагировать в случае ухудшения его состояния здоровья. В таком случае омбудсмен призывает оказать Саакашвили профессиональную медицинскую поддержку в гражданском медучреждении.Обратите внимание! Накануне адвокат Саакашвили заявил, что политику нужна была помощь реаниматолога. Мол, один из ключевых показателей в анализах упал до критического уровня.
Ранее Саакашвили провели переливание крови
23 октября политику сделали переливание крови – прямо в тюрьме. Процедуру провели тюремные врачи и бригада медиков из реанимобиля, дежурившего возле тюрьмы на случай ухудшения состояния Саакашвили. Его личный врач заверил, что процедура прошла "достаточно хорошо".
Что этому предшествовало
- Четвертый грузинский президент Георгий Маргвелашвили убежден, если Саакашвили умрет в тюрьме – это станет катастрофой для государства. По его мнению, ситуация вокруг политика является проблемой для всей страны.
- Накануне Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому. Он отметил, что надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину. Городской глава отметил, что "украинская власть не имеет права отмолчаться"