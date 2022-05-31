"Это неподъемный удар для России": в "Нафтогазе" отреагировали на 6-й пакет санкций

Евросоюз таки принял 6-й пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго. Разумеется, произойдет все не сразу, будет переходный период, но со временем это станет неподъемным ударом для России.

Об этом 24 канала рассказала советница главы правления "Нафтогаза" Светлана Залищук.

Почему Россия не станет больно от последних нефтяных санкций?

Нефтяное эмбарго – это неподъемный удар для России

Она подчеркнула, что страны получат переходный период, чтобы остановить российскую нефть, которая по морю идет от России к европейским потребителям.

Эмбарго не будет скорым, это не произойдет на следующий день после введения санкций, но это значительный прогресс в уменьшении финансовой подушки Кремля,

– объяснила Светлана Залищук.

Советник главы правления "Нафтогаза" заверил, что цены на нефть в последнее время сильно выросли, поэтому потеря финансов в России зависит от того, сколько она продает ее.

"Несмотря на то, что некоторые страны уменьшили закупки нефти в России, цена увеличивалась, поэтому Кремль зарабатывал даже больше - от 500 тысяч миллионов долларов до миллиарда долларов в день за энергоносители", - подчеркнула она.

Однако, по мнению Залищука, с введением 6-го пакета санкции Россия ЕС уменьшит закупку российской нефти на 75%, а к концу 2022 года – до 90%. Она считает, что кризис в России будет уже к концу 2022 года .

"Да, у России есть определенная "подушка защиты", но в среднесрочной перспективе это неподъемный удар для ее экономики, которую фактически Россия не сможет восстановить даже после войны", - отмечает советница.

Она добавила, что на это повлияет несколько факторов:

"Во-первых, постепенно ЕС найдет другие источники для закупки нефти, поэтому Россия вообще "выпадет" из этого рынка".

"Во-вторых, сейчас Кремль уже испытывает проблемы с продажей нефти Индии и Китая, в том числе и из-за технических возможностей".

"Более того, поэтому Россия будет вынуждена давать огромные скидки, поэтому будет зарабатывать на нефти меньше".

И девать нефть некуда, ведь многие российские танкеры уже стоят перегружены. Поэтому страна-агрессор будет в какой-то момент вынуждена приостановить выход нефти.

– подытожила Залищук.

Отказ стран ЕС от российской нефти

Эксперт рассказала, что две трети всей нефти, которые Россия продает в Европу, идет по морю, но одна треть – через трубопровод, которая доставляла нефть в несколько стран ЕС – Польшу, Венгрию, Германию и Словакию.

"Российская нефть отличается от легкой нефти других компаний, поэтому для Венгрии, например, было труднее одномоментно перейти к другой нефти, потому что нужно было переоборудовать заводы", - говорит Залищук.

По ее словам, Польша и Германия добровольно отказались от трубопроводной нефти .

Польша очень давно (более 10 лет) готовилась к отказу от всех российских энергоносителей.

В то же время Германия находится в слабой позиции, потому что она с годами все больше зависела от российской нефти (около 40%).

"Но с началом войны эта страна смогла найти альтернативы и снизить эти объемы до 12%. И сейчас Германия договаривается с другими странами, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей", – пояснила Залищук.

Светлана Залищук о влиянии нефтяного эмбарго на российскую экономику:



ЕС принял нефтяное эмбарго против России: коротко

Лидеры стран Европейского Союза согласовали ввести эмбарго на покупку российской нефти. Однако речь пока идет о запрете на поставку в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. Это нанесет немалый ущерб по российской экономике.

В то же время ЕС пока разрешил поставки нефти через северную ветвь нефтепровода "Дружба" в Венгрию. Сначала страна предложила ЕС заплатить им 15-18 миллиардов евро, на что услышала отказ. Поэтому в ЕС решили одобрить эмбарго без участия Венгрии. Болгарию также освободили от нефтяного эмбарго.

Эксперты посчитали , что введение эмбарго на поставку российской нефти, даже частичное, приведет к значительным потерям в России. Страна будет недополучать около 10 миллиардов долларов.

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