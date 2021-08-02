Это новое преступление, – Бутусов о задержании Чауса СБУ
Источник:24 канал
Сотрудники Службы безопасности задержали Николая Чауса, однако впоследствии НАБУ призвали передать подозреваемого детективам. В то же время действия СБУ пока могут стать новым преступлением.
Об этом в эфире программы "Между прочим" на 24 канале рассказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Он отметил, что сначала Чауса 4 месяца незаконно удерживали и не выдавали НАБУ.
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Резонансное дело Чауса сознательно тормозят
Сейчас, когда скандального экс-судью якобы разоблачили, то его похитила Служба безопасности Украины и незаконно не отдает детективам Национального антикоррупционного бюро, сказал журналист.
5 дней не выполняется решение украинского суда. Это новое преступление, то есть они сознательно тормозят резонансное коррупционное дело,
– отметил Юрий Бутусов.
Он добавил, что сейчас ситуация выглядит, будто пытаются сказать, что "его надо судить не за взятку в 150 тысяч долларов, а за незаконное пересечение государственной границы" и удерживать под охраной СБУ. То есть, вероятнее всего, на домашнем аресте.
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"Рационального объяснения нету. Детективы НАБУ, у которых было это дело, были просто возмущены. А сейчас, после этого цирка, когда СБУ не выдает преступника и нарушает закон, нет предела возмущению людей, которые видят пренебрежение законом", – сказал Бутусов.
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Последние события в отношении Николая Чауса: коротко
- Экс-судью Николая Чауса нашли после якобы похищении в Молдове. Он пришел в здание сельского совета в Винницкой области полуобнаженным и голодным 30 июля 2021 года.
- В то же время в Национальном антикоррупционном бюро отметили, что правоохранители, которые задержали судью Чауса, не выходят на связь с детективами. После этого им пришлось устроить погоню за авто Службы безопасности, в котором должен был быть Чаус.
- Вскоре в СБУ заявили, что не "похищали" Чауса, а "он сам попросил помощи".