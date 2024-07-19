Заказчик должен быть известен, – мэр Львова отреагировал на убийство Фарион

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что Ирина Фарион скончалась в больнице и выразил сожаление по поводу ее гибели. Он убежден, что в этом покушении есть не только убийца, но и заказчик.

Мэр Львове Андрей Садовый отреагировал на смерть языковеда. Он выразил соболезнования родным женщины.

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Садовый об убийстве Фарион

Садовый отметил, что убийство Фарион – это "страшно и ужасно" и подчеркнул, что преступника необходимо найти.

Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. Община Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти,

– написал мэр.

Он отметил, что над этим вопросом сейчас активно работают правоохранители. Кроме этого Садовый убежден, что у этого убийства есть заказчик.

Заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность,

– написал городской голова.