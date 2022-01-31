Оказывает существенное влияние на планы Кремля, – военный эксперт о поддержке Украины оружием

На фоне возможного вторжения России международные партнеры поддерживают Украину предоставлением оружия. Это оказывает существенное влияние на планы Кремля.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. В частности, международные партнеры наполняют Вооруженные силы Украины и соответственно оборону противотанковыми средствами.

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По словам Жданова, чем больше плотность противотанковых средств, тем лучше становится устойчивость обороны. Также в таких условиях вероятность того, что бронированная техника противника может достичь своей цели, уменьшается.

Это оказывает существенное влияние на планы Кремля. Особенно этот сегмент вооружения, который выбрали наши партнеры. Олег Жданов Военный эксперт

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Жданов рассказал о поддержке Украины оружием на фоне агрессии Кремля: смотрите видео

Помощь Украине из-за агрессии России: последние новости

В Бюро нацбезопасности Польши 31 января сообщили, что государство поставит Украине вооружение. Речь идет о средствах противовоздушной обороны.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отметила, что ситуация вокруг Украины представляет угрозу для всей Европы. Поэтому Дания может предоставить нашему государству военную технику и оружие, если Кремль пойдет на эскалацию.

Латвия рассматривает возможность отправить солдат Национальных вооруженных сил на обучающую операцию в Украину.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал предоставить Украине нелетальное вооружение на фоне агрессии России. Он также решил продлить операцию UNIFIER еще на 3 года.

Следует отметить, что правительство Германии полностью исключает поставки летального вооружения Украине. Мол, экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.



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