Это оккупация, – глава казахской диаспоры о вводе войск России
7 января 2022 , 12:48Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Readovka"
Глава казахской диаспоры в России Полат Джамалов прокомментировал ввод войск ОДКБ в Казахстан. По его словам, это оккупация, которая может иметь ужасные последствия.
По словам Джамалова Россия может использовать ситуацию "для защиты россиян". Об этом глава диаспоры заявил в эфире радио "Говорит Москва".
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Ситуация может стать страшной
Полат Джамалов заявил, что ввод войск ОДКБ по просьбе Касыма-Жомарта Токаева и в частности российских, будет иметь негативные последствия. Особенно, если Россия захочет "защитить своих".
Это естественная оккупация. Если придать ей характера, которые появились, якобы защищая россиян, это будет кошмар,
– заявил Джамалов.
Ввод войск в Казахстан: главное
- На фоне обострения протестов, которые продолжаются с 3 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан) с просьбой ввести войска.
- В тот же вечер премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совбез ОДКБ решил отправить свои войска в Казахстан.
- С утра 6 января, в Казахстан прибывают военные из стран-членов ОДКБ. В Минобороны России прибытие своих войск подтвердили лишь вечером того же дня.
- 7 января в Казахстан своих "миротворцев" отправили и из Таджикистана, Кыргызстана и Армении.
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