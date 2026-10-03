"Это подготовка к вторжению в страны Балтии": интервью Ларисы Волошиной о планах Путина и ядерных угрозах

Россия вновь усиливает ядерную риторику на фоне разговоров о возможной угрозе странам Балтии, однако за этими угрозами могут скрываться гораздо более широкие планы Кремля. Журналистка и психолог Лариса Волошина в интервью 24 Канала проанализировала, зачем Владимир Путин вновь поднимает тему ядерного оружия и что Россия может готовить в отношении Прибалтики.

Россия вновь усиливает ядерную риторику на фоне разговоров о возможной угрозе странам Балтии, однако за этими угрозами могут скрываться гораздо более широкие планы Кремля. Журналистка и психолог Лариса Волошина в интервью 24 Каналу проанализировала , зачем Владимир Путин вновь использует тему ядерного оружия и что Россия может готовить в отношении Прибалтики.

Она объяснила, почему Москва может делать ставку не на прямое вторжение, а на гибридные операции, диверсантов и попытки дестабилизации изнутри. Отдельно эксперт разобрала, способна ли Россия вернуться в международную политику благодаря экономическим соглашениям с США и что мешает отмене санкций.

Угрозы Калининграду и странам Балтии

Путин снова говорит о том, что Россия якобы не хотела и не начинала войну. Он повторяет старую риторику: мол, не надо было нас провоцировать. То есть риторика не новая, но подача уже другая?

Очевидно, что нынешние угрозы ядерным оружием в связи с Калининградом связаны с разговорами о том, что в случае нападения на страны Балтии этот регион могут "отрезать". Но давайте вспомним, с чего вообще взялась эта тема.

Россия демонстрирует подготовку к вторжению в страны Балтии. В ответ Великобритания заявила, что в случае нападения страны альянса будут защищать Прибалтику, а Калининград пострадает первым. И вот в ответ Путин говорит: если вы отрежете Калининград, мы примем ядерное оружие.

Но почему мы воспринимаем это только как ответ по поводу Калининграда, а не как что-то, касающееся самого нападения на страны Балтии? Потому что сам Калининград здесь – это реакция на балтийское направление. И когда Путин говорит о "наших исторических землях", то он фактически уже переходит к претензиям на страны Балтии.

Напомню, на территории Украины нет никаких российских баз. Но если он говорит об "исторических землях", то в его логике можно найти и Курляндию, и те земли, которые когда-то принадлежали Российской империи, в том числе и Варшаву. То есть он уже выдвигает претензии не только на Украину, но и на более обширное пространство Восточной Европы.

Безусловно, мы видим и ответ Марка Рютте, который говорит, что уровень опасности существенно не меняется. То есть все эти приготовления – это пугалки. На сегодняшний день Путин не решился применить ядерное оружие против Украины, которая не защищена, значит, он точно не решится сделать это там, где получит ответ.

Интервью Ларисы Волошиной об агрессивной политике России: видео

Тем более что мы знаем: Пекин категорически против такого сценария. А это означало бы, что Путин остался бы вообще без какой-либо помощи, а долго войну в таком случае он не выдержит.

Мне вообще кажется, что вся эта риторика адресована его внутренней аудитории. В путинских кругах сейчас очень много говорят о превентивном ядерном ударе. И он обращается не к Западу, который и так все понимает, а к своим соратникам, которых он собирается дальше "ощипывать", чтобы продолжать войну.

Превентивный ядерный удар как элемент кремлевской пропаганды

В путинских кругах сейчас постоянно поднимается тема превентивного ядерного удара. Кажется, снова беседовали с Карагановым, и он заявил, что рад, что его слышат по поводу превентивного удара, а Лавров на Генассамблее ООН заговорил о скорой войне с Европой.

Но Путин говорит о ядерном оружии только тогда, когда у него уже нет других способов воздействия. И здесь возникает вопрос: почему сейчас снова так активно вытаскивают на поверхность ядерную риторику?

Я думаю, что это подготовка к вторжению в страны Балтии. Причем вторжению не классическому, а перманентному, гибридному. Именно об этом говорят и датская разведка, и американская разведка, и отчеты самих стран Балтии. Самая большая угроза – это попытка сделать вид, что там есть какие-то русскоязычные, которых якобы "притесняют", они восстают, а затем появляются какие-то "Гиркин" и другие персонажи, которые "случайно" находят оружие, дроны или что-то подобное в штольнях.

Именно такой сценарий разведка считает наиболее вероятным. И здесь возникает главный вопрос: что делать, если в ответ тебя не собираются терпеть и не собираются играть в выдуманные "народные республики"?

Путин пытается объяснить странам Балтии и Запада: "Не смейте нам мешать, даже если мы двинемся на ваши территории". Но он не собирается переходить к ядерному удару. Суть в том, что до этого и не дойдет.

Нужно понимать, что ядерное оружие не применяется так просто. Для этого нужны испытания, перенаправление, подготовка. Оно не лежит рядом с пусковыми установками, и если Марк Рютте говорит, что уровень угрозы не повышается, это означает, что никакой реальной подготовки к ядерному удару нет. Это лишь слова, а Путин этими словами пытается запугать. Но никто не пугается – и мы это видим.

Европа уже реагирует. Финляндия заявила, что прекращает впускать российских туристов, которые едут "на рыбалку" без удочек. Страны Балтии прекратили транзит зерна из России и Беларуси, свернули выдачу части лицензий, связанных с российскими беженцами, и готовят эвакуацию районов, граничащих с Россией.

Если вспомнить, как все происходило на Донбассе, то там россияне пользовались хаосом и наличием местных коллаборационистов. Но представьте себе, что приходят 50 боевиков, а там нет ни местной полиции, ни регионалов, которые бы кричали: "Наши ребята!". Там есть армия, и поэтому долго они бы не прожили.

Именно поэтому страны Балтии сейчас готовятся, блокируют, высылают, убирают лишнее население с приграничных территорий, чтобы не допустить псевдоколлаборации и имитации "народных республик". Это единственный сценарий, который сейчас доступен России.

Просто двинуться танками они не могут. У них проблема на украинском фронте, у них ситуация уже рушится и в районе Сум. Некого отвлекать с фронта.

Как страны Балтии могут реагировать на агрессию России

А вот запуск беспилотников, тех самых реактивных дронов, мне кажется, Европе будет сложнее отражать?

Ну как? Запустили дроны, они прилетели, что-то взорвали, все сняли видео, все плачут, кричат, что они хотят. Мы же это уже переживали.

Но если армия по земле не идет, то через неделю люди приходят в себя, выходят из укрытий и идут драться. Мы же знаем, как это было у нас. Мы помним и первые дни паники, и реакцию после нее.

Так почему вы думаете, что страны Балтии, которые прекрасно знают, что такое российское вторжение, которые помнят лагеря и которые, несмотря на скромные бюджеты, очень много спонсируют Украину, не найдут в себе сил дать отпор?

У России просто нет достаточных сил. Они не могут отвести армию с фронта, потому что фронт рушится. Поэтому и делается ставка на диверсантов, на гибридную войну, на людей, которые будут выдавать себя за местных жителей.

Мы помним истории, как из Белгорода приезжали люди, захватывали наши дома под видом местных жителей, а потом их клали мордой в пол. На этом все заканчивалось.

Путин сейчас пытается остановить страны Балтии угрозами: не смейте, иначе мы нанесем удар ядерным оружием. Но речь идет не о реальном ударе. Речь идет о попытке захватить землю другим способом: если солдатами не получается – тогда диверсантами.

Сами по себе дроны – это не тот инструмент, с помощью которого можно сломить Европу. Мы в Киеве живем под массированными атаками, и при этом продолжаем жить: ходим, пьем кофе, встречаемся, ругаемся, когда где-то что-то гремит. То же самое делает Харьков.

Организовать удары аналогичного уровня по еще одной, двум или трем странам Россия не может – у нее нет для этого сил, нет производства в таком количестве.

Украинцы, кстати, тоже в свое время собрались от страха. Было тихо, "АТО идет", войну называли не войной, а потом вдруг люди штурмовали военкоматы и кричали: "Дайте автомат, пойду убивать".

Почему так не может быть в странах Балтии? Еще как может. Но российский сценарий там будет другим: не армия в полтора миллиона, а несколько десятков диверсантов, которые будут выдавать себя за местных жителей. И таких просто пустят в расход.

У Путина есть привычка: когда он что-то планирует, то пытается воплотить этот сценарий. У него как будто есть план, но этот план уже летит в тартарары, а он этого еще не понимает. Поэтому если он нападет, это будет его конец.

Война со странами Балтии будет означать для него огромный риск, а НАТО и так не собирается ждать 90 дней на раздумья, когда речь идет о безопасности Европы.

Более того, Великобритания уже заявила о ядерном щите для девяти стран, граничащих с Россией. Это уже альянсы за пределами НАТО, и они создаются именно для взаимной защиты.

Может ли Россия вернуться в международную политику через бизнес с США

Сейчас Писков очень много говорит о возможных международных встречах Путина, в частности о том, что готовятся встречи с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. И якобы американцы тоже говорят, что можно торговать с Россией еще до окончания войны. Как вы оцениваете эту угрозу? Может ли Россия снова стать "приемлемым партнером" в дипломатическом контексте?

Для того чтобы вести бизнес с американцами, нужно снять санкции. А американские санкции прямо запрещают инвестиции, сотрудничество в энергетической и финансовой сферах. Российские банки в Америке заблокированы, перевести деньги – это уже преступление.

Чтобы снять санкции, существует процедура их отмены. Президент США должен доказать, что война против Украины прекратилась. Закон CAATSA, принятый в 2017 году, и нынешний закон Грэма четко гласят: президент США подает в Конгресс заявку на снятие санкций и в течение 30 дней должен предоставить доказательства того, что агрессия России прекратилась. Он также должен представить мирный договор, подписанный действующим украинским правительством. А мирного договора у Трампа нет и не будет.

Путин предлагает ему: "Вот здесь триллион, здесь триллион, здесь триллион, давай бизнес, но заставь украинцев подписать мирное соглашение". Трамп метается и говорит: "Дайте мне нескольких российских политзаключенных, а я отменю часть санкций".

Но Путина это не устраивает, потому что Трамп может отменить только те санкции, которые прямо подпадают под отдельные механизмы. Он не может отменить санкции за военную агрессию просто в обмен на политзаключенных – это будет прямым нарушением закона.

Трамп может лишь частично блокировать санкции, саботировать их исполнение или выдавать лицензии на работу отдельным компаниям или лицам, ссылаясь на национальную безопасность США. Но даже это – сложная процедура, и опять же решение проходит через Конгресс.

То есть сам по себе Трамп ничего не может. Что он мог сделать для Путина, он уже сделал, в частности, ликвидировав в Министерстве юстиции подразделение, которое занималось санкциями.

Европейские санкции тоже не отменяются, пока не прекратится агрессия против Украины. Там еще и отдельно прописано восстановление территориальной целостности Украины.

Операция "Вивальди" и российские потери

Ведущая: Путин очень любит оценивать все по ситуации на земле. Сейчас третий армейский корпус заявил о завершении третьего этапа операции "Вивальди", взяли в заложники 250 российских пленных, продолжается их допрос. В то же время Россия продолжает наносить удары по Киеву, Киевской области, Черниговской области, Одесской области и другим регионам с помощью реактивных беспилотников. Как вы оцениваете ситуацию на линии боевого столкновения?

Путин, конечно, блефует. Но ситуация явно улучшается. Мы перехватываем баллистические ракеты, те самые "Ониксы". И это не только "Патриоты". Где-то, возможно, мы нашли и другие средства.

Во время операции "Вивальди" российские военные сдавались в плен / скриншот

В последнем пакете от США были так называемые "С-300 clone" – ракеты для С-300 с американскими компонентами, которые выпускают специально для нас. Это не "Патриот". Но потому, что там западные компоненты, такое оружие может перехватывать баллистические ракеты.

К тому же мы видим, что реактивные дроны тоже перехватываются. И на российской стороне начинаются истерики: сегодня в слезах была Кашеварова, которая рассказывала о якобы невиданном рое украинских реактивных дронов со скоростью 800 км/ч.

Напомню: российские реактивные дроны летят со скоростью 500 км/ч. И вообще Украина первой придумала реактивные дроны – наши "Паляница", "Барс" и другие работают уже много месяцев и даже лет.

Проблема заключалась в том, что их нельзя было масштабировать. Еще одна проблема – в материалах. Европейцы, которые финансируют производство нашего оружия, ставят условие: там должно быть минимум китайских компонентов. Россия же производит свои реактивные дроны на дешевых китайских двигателях. Мы могли бы купить то же самое в Китае, но тогда европейцы не будут финансировать производство.

Я так понимаю, что сейчас по этому поводу ведутся переговоры с Европой, и им объясняют, что они не справляются с поставками двигателей в нужном количестве.

То есть, с одной стороны, наши дроны летают, мы их накапливаем, и россияне это ощущают. С другой стороны, у нас есть противодроновые компоненты, которых у россиян нет и не будет еще года три. Они только-только довели до ума свою "Герань-5", а наша "Паляница" существует уже несколько лет. Когда они наконец дойдут до перехватчиков, мы уже успеем сжечь им всю Москву.

На фоне происходящего и нехватки оружия Украина сейчас получила очень веские основания пересмотреть те ограничения, которые были на нас наложены. И это может существенно увеличить объем того, что мы производим, и того, что Россия перехватить не может.

Здесь по всем компонентам наблюдаются очень позитивные моменты. Киев, в конце концов, находится в совершенно ином положении, чем Никополь, Запорожье, Сумы, Херсон или Одесса. Да, над Одессой летали УАБы, а здесь – дроны. Это неприятно, раздражает, приходится прятаться, и это совсем не нормально. Но это все же не то, что они устраивают нашим городам на других направлениях.

Когда Путин говорит о "реалиях на земле", нужно понимать, что в международном праве это означает совсем другое. Это категория, которая фиксируется мирным соглашением между воюющими странами. Мирное соглашение завершает войну и закрепляет территориальные реалии на земле, сложившиеся в результате вооруженной агрессии.

Другими словами, две воевавших страны должны закрепить новые границы. Путину же на самом деле безразлично, кто там наступает, а кто отступает: он уже занес Запорожье, Херсон и все это в свою конституцию и хочет, чтобы мы признали это российской территорией.

Поэтому то, что мы наступаем, – это не для того, чтобы Путин остановился по линии соприкосновения. Он не может и не хочет этого делать. Мы освобождаем свои территории, потому что можем, и я надеюсь, что эта тенденция будет только усиливаться.