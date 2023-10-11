Это последняя часть войны, – Зеленский

Владимир Зеленский считает, что полномасштабная война России против Украины уже в завершающем периоде. Также он заявил, что, похоже, знает, когда Россия уйдет с наших территорий.

Президент Украины отметил, что решающий период – самый трудный. Так что спрогнозировать окончание боевых действий сейчас сложно.

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Зеленский заявил, что сейчас завершающий этап войны

Румынские журналисты спросили Владимира Зеленского о том, когда закончится война. Он ответил, что никто сейчас не может назвать точную дату, однако отметил, что украинские защитники продолжают контрнаступление для освобождения временно оккупированных территорий страны.

Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю когда, но я тоже не могу вам этого сказать,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также убежден, что между Россией и Украиной сейчас последняя часть войны. Однако вместе с тем она самая тяжелая.

Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период – захват, затем остановка наступления (вражеских войск – 24 Канал) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой,

– заявил президент.

Он отметил, что контрнаступление украинских воинов продолжается. Глава государства признал, что сейчас много проблем и мы теряем много людей, однако, по его словам, инициатива за нами и наши войска двигаются вперед.

На вопрос, пожмет ли он руку Владимира Путина, чтобы остановить войну в Украине, Зеленский объяснил, что российский диктатор абсолютно не хочет заканчивать конфликт и вести переговоры. Пока российский президент хочет двигаться вперед. Его мечта – контролировать входящие в СССР территории.

Какая ситуация на фронте