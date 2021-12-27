Это серьезная история: Шуляк о том, как группа Разумкова влияет на нардепов от "Слуги народа"

Елена Шуляк подчеркнула, что МФО "Разумная политика" имеет влияние на настроение нардепов от "Слуги народа". Глава президентской силы надеется, что все, кто хотел покинуть монобольшинство, уже это сделали.

Об этом Елена Шуляк сообщила в интервью. Политик подчеркнула, что "Разумная политика" проводит переговоры с нардепами "Слуги народа".

К теме Скандал с Трухиным и Галушкой: как "слуги" будут бороться с "зашкварами" депутатов

Влияние группы Разумкова – заметно, – Шуляк

Также представители группы Разумкова, по словам председателя партии, приезжают в регионы и работают с областными организациями.

То есть, это достаточно серьезная история. Мы должны признать, что есть люди, которые создают свою политическую силу, и для достижения этой цели они будут использовать разные средства и методы, к этому нужно быть готовыми,

– сказала Шуляк.

Шуляк надеются, что все, кто хотели, уже покинули фракцию

Политик надеется, что все, кто хотел, уже перешли в "Разумную политику". Тех народных избранников, которые имеют схожие намерения, Шуляк призвала добровольно сложить мандаты.

Складывайте мандаты и тогда уже создавайте собственные политические бренды, не "выезжайте" на именах других людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента,

– пояснила глава партии "Слуга народа".

По словам Елены Шуляк, лишение Разумкова мандата является теоретически возможным, однако юридически – очень сложным. Председатель партии считает, что экс-спикер должен добровольно сложить депутатские полномочия.

Актуально "Слуги" не рассматривают образование коалиции с другими политсилами, – Шуляк

Что известно о создании МФО "Разумная политика":

В сентябре 2021 года Давид Арахамия инициировал отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера.

За отзыв Разумкова Верховная Рада проголосовала 7 октября, на следующий день председателем парламента стал Руслан Стефанчук.

В ноябре Разумков создал межфракционное объединение "Разумная политика", куда вошли 25 политиков.

Также бывший спикер сообщил о планах создать собственную политическую силу.

Разумков стал "сыном маминой подруги": смотрите больше в "Подгорает"