Это сигнал для Кремля, Запад серьезно настроен, – аналитик оценил санкции против России
Великобритания ввела санкции против 5 российских банков, а Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2". Такие действия Запада должны стать сигналом для Кремля.
Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд. По его словам, это позитивный сигнал, что и Германия, и Великобритания так быстро среагировали.
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"И санкции сигнализируют Кремлю, что на Западе серьезно настроены, что сейчас совсем другая ситуация, чем была в 2008 году, когда состоялось вторжение России в Грузию. Тогда не было никаких санкций", – сказал Андреас Умланд.
Германия не антиукраинская страна, – Умланд
Политолог отметил, что за последние недели Германия получила в Украине имидж "антиукраинской", "пророссийской" страны. Однако, это не так.
"Германия иногда проблематичный для Украины партнер, но она не пропутинская и не антиукраинская. Собственно остановка сертификации "Северного потока-2" именно в этот момент – это правильный шаг", – добавил он.
Андреас Умланд оценил санкции против России: смотрите видео
Санкции против России: что об этом известно
- 21 февраля Владимир Путин объявил о признании "независимости" квазиреспублик на временно оккупированной территории Украины.
- Такие шаги Кремля осудил весь цивилизованный мир. Канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить сертификацию "Северного потока-2".
- В то же время Великобритания ввела санкции против 5 российских банков, а также 3 олигархов – миллиардера Геннадия Тимченко, бизнесмена из списка Forbes Игоря Ротенберга, а также его дяди Бориса Ротенберга.
- Остро раскритиковали действия России и в США. Вскоре в Вашингтоне обещают сокрушительный удар по агрессору.