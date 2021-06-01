Это сигнал Европе, – Гармаш об идее создания нового формата переговоров

Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров, в рамках которого речь шла бы одновременно о Крыме и Донбассе. Это необходимо, ведь ни нормандский, ни минский форматы не рассматривают отношения Украины и России в комплексе.

Представитель Луганской области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что потребность в создании нового формата назрела давно. Она стала особенно актуальной в последние месяцы, когда Россия сконцентрировала свои войска на украинских границах.

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Почему идею будет сложно реализовать

По словам Гармаша, существенной проблемой для нового формата переговоров является позиция России, которая не хочет обсуждать с Украиной вопрос Донбасса и оккупации Крыма.

Несмотря на это, Кремль не согласиться на более широкий формат, тем более с участием таких серьезных игроков как США и Великобритания.

Владимир Зеленский заявил , что наступление России на Украину вполне возможно до конца сентября 2021 года. Угрозу несут российские учения "Запад – 2021".

Как отметил Гармаш, президент уже отметил, что Германия и Франция на уровне "нормандской четверки" не называют Россию стороной конфликта. По его мнению, если так будет продолжаться, то переговоры в нормандском формате потеряют для Украины смысл.

Это сигнал Европе. Стоит учитывать и то, что его сделали перед встречей Джозефа Байдена с Владимиром Путиным. Мы ждем от США, что они в определенной степени будут представлять наши интересы в этой встрече,

– подчеркнул он.

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В ТКГ продолжается дипломатическая игра

Гармаш рассказал, что сейчас в Трехсторонней контактной группе продолжается сплошная дипломатическая игра. Он отметил, что там в ни одном вопросе не может быть прогресса, потому что нет 2 стороны конфликта.

Все потому, что Россия называет себя посредником, а Украина не может вести переговоры с тем, кого Кремль считает стороной конфликта.

"Пока Россия не признает себя стороной, решить вопрос конструктивно невозможно", – подчеркнул представитель Луганской области в ТКГ.

Гармаш рассказал об идее нового формата переговоров: смотрите видео

Что этому предшествовало