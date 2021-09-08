Это совершенно секретно, гриф – Арахамия о расследовании CNN в отношении вагнеровцев
8 сентября 2021 , 14:36Читати новину українською
Источник:"Лига новости"
Давид Арахамия подчеркнул, что спецоперации не стоит обсуждать в СМИ. Соответствующее заявление политик сделал, комментируя информацию от CNN. По данным телекалана, США могли помогать Украине с операцией по захвату вагнеровцев.
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия напомнил, что в Верховной Раде создали временную следственную комиссию. Ее члены получили доступ к государственной тайне. В частности, для расследования дела вагнероцев.
Заметьте В трех форматах: журналист Bellingcat анонсировал выход материала о "вагнеровцах"
Мое видение не изменилось. Я считаю, что любую спецоперацию, которую делают украинские или не украинские спецслужбы, не должны комментировать в СМИ. Это совершенно секретно, гриф,
– заявил Арахамия.
Материал CNN
- По данным CNN, Штаты якобы могли помогать Украине с проведением операции, целью которой было задержать в Беларуси 33 вагнеровца. По данным телеканала, к этому могло быть причастно даже ЦРУ.
- От Вашингтона официальный Киев якобы получил финансирование и техническую помощь.
- В то же время высокопоставленный чиновник США опроверг информацию о причастности своей страны к спецоперации. Однако он заметил: разведка Штатов знала о ней.
- По данным СМИ, украинские разведчики якобы выдавали себя за сотрудников частной военной компании. Они якобы вербовали россиян для охраны нефтяных объектов в Венесуэле – за это предлагали 5 тысяч долларов ежемесячно.
- Боевики, польстившись на деньги, сами присылали доказательства своей незаконной деятельности на Донбассе.
Задержание вагнеровцев: главное
- Летом 2020 года в Беларуси задержали "вагнеровцев" – бойцов российского военного формирования "Вагнера".
- По данным СМИ, это была спецоперация украинской разведки. В то же время она якобы сорвалась из-за Офиса Президента.
- Между тем в Украине эту информацию опровергли.
- Журналисты из Bellingcat начали свое расследование.