Это спецоперация ФСБ, – журналист о заявлениях властей Казахстана про "террористов"

Режим в Казахстане называет протестующих "террористами". Однако соответствующие заявления – фейки, которыми могут руководить даже из России.

Об этом рассказал оппозиционный журналист Айдос Садыков в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он отметил, что в Казахстане показали только одного так называемого боевика, который на самом деле оказался киргизским музыкантом. Других "террористов" никто не видел.

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Боевиков не было, – Садыков

Журналист сказал, что кадры арсенала так называемых "боевиков", группы людей, стоявших лицом к стене, похожи на очередную постановку.

Не может даже речь идти о том, что атаковали 20 тысяч боевиков. Это большая армия, которая могла бы даже Москву захватить, наверное. Потому это все фейк, никаких боевиков не было. Это была спецоперация, организованная ФСБ. Айдос Садиков Оппозиционный журналист

По мнению Айдоса Садыкова, спецоперацию с фейком о "террористах" могли разработать для подавления протестов. Однако, вероятно, что Россия рассчитала и другие способы ввода войск в Казахстан.

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Протесты в Казахстане: коротко