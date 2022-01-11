Про це розповів опозиційний журналіст Айдос Садиков в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він зауважив, що у Казахстані показали лише одного так званого бойовика, який насправді виявився киргизьким музикантом. Інших "терористів" ніхто не бачив.

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Бойовиків не було, – Садиков

Журналіст сказав, що кадри арсеналу так званих "бойовиків", групи людей, які стояли обличчям до стіни, схожі на чергову постановку.

Не може навіть мовитись про те, що атакували 20 тисяч бойовиків. Це велика армія, яка могла б навіть Москву захопити, напевно. Тому це все фейк, ніяких бойовиків не було. Це була спецоперація, організована ФСБ. Айдос Садиков Опозиційний журналіст

На думку Айдоса Садикова, спецоперацію щодо фейку з "терористами" могли розробити для придушення протестів. Проте ймовірно, що Росія розрахувала й інші способи введення військ в Казахстан.

Довідка. 7 січня Касим-Жомарт Токаєв заявив про "терористів та вбивць", які діють у країні, яких "треба знищити". Вже 8 січня він видалив повідомлення у твіттері про "20 тисяч терористів, які напали на Алмати".

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Протести в Казахстані: коротко