Это унижение, – киборг Костенко о прибытии начальника генштаба России в Изюм

Начальник генштаба России Валерий Герасимов лично прибыл в пункт управления российскими войсками вблизи Изюма Харьковской области, чтобы командовать ими. Это не придает авторитету ни русской армии, ни конкретно этому генералу.

Об этом заявил военный секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко в эфире 24 канала.

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По его словам, Герасимов стратегически не выполнил тех надежд, которые возлагал Владимир Путин, развязав полномасштабную войну против Украины.

Российский президент видит, что им довольно трудно удается продвигаться по Донетчине, а до 9 мая нужно показать какую-то "победу".

Бывает, что когда есть самая большая угроза на определенном направлении, то можно отправить туда наиболее опытного командира. Однако это не касается начальника генштаба, у которого помимо этого направления есть еще несколько других. Его унизили таким образом,

– рассказал Костенко.

В то же время такой шаг свидетельствует, что у русского в Украине не все хорошо.

Какая ситуация на Изюмском направлении

По данным Генштаба ВСУ, Россия сосредотачивает основные силы на Изюмском направлении.

К Изюму кафиры дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники. Все для того, чтобы усилить наступающую группировку.

Целью россиян является выйти на города Славянск и Краматорск. Туда они двигаются с севера со стороны Изюма.

Костенко прокомментировал прибытие Герасимова в Изюм: смотрите видео