Это уже не только об оружии, – военный эксперт оценил предстоящую встречу "Рамштайн-3"

Третья встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины или "Рамштайн-3" состоится в Брюсселе уже 15 июня. Возможно, на ней будут обсуждаться не только вопросы поставок оружия Украине, но и политические аспекты.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что эти встречи превращаются в рутину и направлены на преодоление каких-либо бюрократических препятствий, возникающих после поставки определенного вооружения.

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По мнению Коваленко, достаточно спорно то, что встречи Контактной группы начались на авиабазе Рамштайн, расположенной в Германии. Ведь именно эта страна демонстрирует полную апатию по поставке оружия Украине.

"Они блокируют поставки танков Леопард А4 из Испании в Украину, они блокируют поставки BMP-1A1 из Греции в Украину. Они блокируют все, что можно блокировать", – подчеркнул эксперт.

Именно поэтому обозреватель предполагает, что на третьей встрече будут меньше говорить об оружии. В то же время министры обороны, вероятно, затронут тему ответственности партнеров, которые дали много обещаний Украине, однако выполнять их не спешат. Конечно, в первую очередь речь идет именно о Германии.

Я считаю, что будут и политические аспекты, и они будут выяснять – что же в Берлине, в Бундестаге идет не так,

– подытожил Александр Коваленко.

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