"Это вам за драмтеатр": в Мариуполе горит склад оккупантов
Источник:Андрющенко Time
16 марта во временно оккупированный Мариуполь пришел "хлопок". Предварительно горит склад оккупантов.
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что "хлопок" посетил село Малоянисоль Мариупольского района.
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Оккупанты подняли в небо авиацию
По словам Андрющенко, жители села наблюдают масштабный пожар и слышат звуки детонации.
Минус склад оккупантов, который они так упорно формировали последние недели,
– говорится в сообщении.
Ранее в этот день в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу "Градов". Советник мэра предполагает, что, скорее всего, это было эхо детонации.
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После взрывов оккупанты снова подняли вертолеты в сторону попадания.
"Это вам за Драм Театр, мраzота. Возмездие неотвратимо!" – пишет советник мэра.
Взрывы в Мариуполе: последние новости
- 13 марта в оккупированном Мариуполе были слышны взрывы. В городе работала вражеская ПВО и была поднята российская авиация.
- По словам советника городского главы населенного пункта Петра Андрющенко, было слышно три взрыва. "Хлопок" был в Мариупольском районе вдоль Азовского моря по линии "Мелекино – Белосарайская Коса – Ялта – Урзуф".
- "Хлопок" в Мариуполе был и 11 марта недалеко от аэропорта. Впоследствии загорелся частный дом.
- Россияне сначала заявили, что был "прилет", а затем сказали, что произошел бытовой пожар. Петр Андрющенко убежден, если оккупанты говорят о "работе ПВО", то это означает, что работают ВСУ.
- Кроме того, Мариуполь "хлопало" и в ночь на 10 марта. На территории района было около 20 взрывов, как сообщал советник городского головы Петр Андрющенко.