"Это вам за драмтеатр": в Мариуполе горит склад оккупантов

16 марта во временно оккупированный Мариуполь пришел "хлопок". Предварительно горит склад оккупантов.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что "хлопок" посетил село Малоянисоль Мариупольского района.

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Оккупанты подняли в небо авиацию

По словам Андрющенко, жители села наблюдают масштабный пожар и слышат звуки детонации.

Минус склад оккупантов, который они так упорно формировали последние недели,

– говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу "Градов". Советник мэра предполагает, что, скорее всего, это было эхо детонации.

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После взрывов оккупанты снова подняли вертолеты в сторону попадания.

"Это вам за Драм Театр, мраzота. Возмездие неотвратимо!" – пишет советник мэра.

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