"Это за свой счет": Устинова раскритиковала Рудик, которая засветилась на обложке Elle

Нардеп Александра Устинова прокомментировала появление Киры Рудик на обложке журнала Elle. В частности, заявила, что узнала расценки на такую "девичью мечту".

Соответствующее заявление депутат от фракции "Голос" обнародовала 8 декабря. Своим появлением в журнале глава политической партии "Голос" Кира Рудик похвасталась еще 6 декабря, написав об этом в фейсбуке.

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Устинова заявила о расценках за публикацию в журнале Elle Business

Обложка Elle Business, 6 страниц и фотосессия стоят 25 тысяч долларов. А разворот (2 страницы) – 3,5 тысячи евро,

– написала депутат.

Устинова также написала, что имеет вопрос к Кире Рудик о том, "за свой ли счет это делалось?".

"И если да – то когда мы увидим это отражение в декларации в разделе "изменения в имущественное состояние". Пошли ли на это деньги "партии"? Это же 82 миллиона, которые ежегодно выделяются вам на ее развитие из государственного бюджета", – заявила Устинова.

24 канал обращался к Кире Рудик и в пресс-службу "Голоса". В последней ответили, что "попробуют организовать комментарий".

Сама же Кира Рудик в посте написала, что "мир увидел спецпроект журнала Elle Business. Наверное, каждая из девушек мечтает увидеть свое фото на обложке журнала".

Сегодня (говорится о 6 декабря – 24 канал) я очень рада, что есть возможность рассказать о достижении целей в политике и бизнесе, о поддержке женского лидерства и разнообразные истории,

– рассказала Рудик.

Она опубликовала фото журнала, где она на обложке Elle Business.

Кира Рудик обнародовала фото журнала Elle / Фото из фейсбука Киры Рудик

Коротко о скандале и расколе в партии "Голос"

В партии Голос начались противоречия еще в период, когда из партии вышел Сергей Притула. Впоследствии часть депутатов обвинила в узурпации власти внутри партии и фракции руководство "Голоса" – Ярослава Железняка и Киру Рудик.

16 июня Александра Устинова во время заседания Рады объявила о создании объединения "Справедливость". В официальном заявлении партии "Голос" тогда говорилось, что создавать политические группы могут только внефракционные нардепы. Именно поэтому заявление в Раде о создании "Справедливости" проанализирует и оценит политический совет "Голоса".

Впоследствии возник скандал из-за денег. В "Голосе" заявили о хищении более миллиона из фонда партии. В это время фигурировали 82 миллиона гривен годового бюджета партии. Речь якобы о "как минимум одной "дыре" на сумму свыше миллиона гривен!".

В "Голосе" заявили о якобы конфликте интересов у главы НАПК Александра Новикова. Однако не объяснили, о каком именно личном интересе говорится в этой ситуации.

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