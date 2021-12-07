НАПК таки проведет мониторинг относительно вероятного конфликта интересов

В заявлении нардепа от фракции "Голос" не было объяснения, какой именно личный интерес возник в этой ситуации. Об этом заявил заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец.

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Закон предусматривает, что рассмотрение предложений президента начинается с доклада этих предложений должностным лицом, определенным президентом. Такие предложения представляет руководитель органа, формирующего политику в соответствующей сфере. В других сферах такими органами являются министерства, в сфере предотвращения коррупции – НАПК,

– пояснил Сухоставец.

В то же время он добавил, что Национальное антикоррупционное агентство по вопросам предотвращения коррупции таки проведет проверку относительно вероятного конфликта интересов.

"Голос" должен подать публичный отчет

Сухоставец отметил, что такое обращение "Голоса" может свидетельствовать о попытке фракции дискредитировать законопроект № 5253-1 и сорвать восстановление отчетов партий. Ведь ранее НАПК нашло нарушения в отчете "Голоса" и прекратило госфинансирование партии.

"Представление дальнейших отчетов и их проверка НАПК могут казаться отдельным членам фракции "Голос" рискованными", – предположили в Агентстве.

Чтобы опровергнуть такое мнение, "Голос" должен подать публично доступный отчет. Ведь партия не отчитывалась о финансах перед гражданами еще с 23 октября 2020 года.

Справка. В марте 2020 года в Украине одобрили закон, который не обязывает политические партии подавать отчеты до окончания карантина. Поэтому сейчас политики хотят одобрить документ, который возобновит обязательную отчетность.

Что известно об обвинениях о конфликте интересов

На заседании комитета по вопросам правовой политики 25 ноября председатель НАПК Александр Новиков сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского он будет представлять его предложения к закону о политических партиях.

В "Голосе" заявили, что Новиков не может защищать интересы президента "по его поручению", ведь в то же время должен защищать интересы НАПК. По их мнению, это является конфликтом интересов, который противоречит антикоррупционному законодательству.

Заметим, такое заявление "Голоса" прозвучало на фоне возмущения нардепов из-за приостановки финансирования партии. Парламентарий Ярослав Юрчишин, который не считает себя частью команды, заявил, что НАПК выявило хищение более миллиона гривен руководством фракции.

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Полный текст публикации НАПК в телеграмме:

НАПК предостерегает партию "Голос" от попыток сорвать восстановление отчетов партий, – Роман Сухоставец

Независимость и добропорядочность среди главных ценностей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Так, вчера НАПК получило обращение от народного депутата от фракции "Голос". В письме депутат свидетельствует о якобы наличии у Председателя НАПК конфликта интересов в связи с представлением в Верховной Раде правок Президента Украины законопроекта № 5253-1, который призван восстановить отчеты партий. При этом в обращении не содержится объяснения – какой именно личный интерес возник в этой ситуации, по мнению партии.

"НАПК проведет мониторинг конфликта интересов в соответствии с действующим законодательством. Отметим, что статья 134 регламента Верховной Рады прямо предусматривает, что "рассмотрение предложений Президента Украины начинается с доклада этих предложений должностным лицом, определенным Президентом Украины". По сложившейся практике такие предложения представляет руководитель органа, формирующего политику в соответствующей сфере. В других сферах такими органами являются министерства, в сфере предотвращения коррупции – НАПК", – отметил заместитель Председателя НАПК Роман Сухоставец.

В то же время это обращение и соответствующее публичное заявление «Голоса» могут свидетельствовать о попытке фракции дискредитировать законопроект № 5253-1 и сорвать возобновление отчетности партий.

Ведь ранее НАПК нашло существенные нарушения в отчете "Голоса" и прекратило его государственное финансирование, как и в случае двух других парламентских партий. Следовательно, подача последующих отчетов и их проверка НАПК могут казаться отдельным членам фракции "Голос" рискованными.

Опровергнуть эту позицию партия может, подав публично доступный отчет. Так, о собственных финансах "Голос" не отчитывался перед гражданами с 23 октября 2020 года.