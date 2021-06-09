Это записи СБУ, – Бигус рассказал, как получил "пленки Медведчука"

Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями боевиков и России за 4 года. По словам Дениса Бигуса, они принадлежат Службе безопасности Украины.
Бигус в программе "Что это было?" рассказал, что то количество информации, которую журналисты обнародовали в 4 частях "пленок Медведчука", может казаться очень весомым. Однако чего-то "кризисно нового" там нет.
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Откуда поступила информация
По словам Бигуса, он не видит здравого смысла в том, чтобы рассказывать об источниках информации в деталях. Как он отметил, у каждого, кто интересовался этой темой, есть своя "картинка" относительно того, как такие данные могут попадать в руки журналистов. Она "максимально творческая, детективная и конспирологическая".
Бигус отметил, что в течение месяца некоторые уже придумали истории о происхождении этой информации. По его мнению, не стоит разрушать иллюзии людей.
В то же время в эфире ведущий программы Сергей Лещенко спросил, откуда происходят записи разговоров Медведчука и его собеседников, на что Бигус ответил: "И без меня все сказали, что это записи СБУ".
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Выпуск программы "Что это было?": смотрите видео
Что этому предшествовало
- Журналисты-расследователи Bihus.Info получили разговоры Виктора Медведчука с представителями России за 4 года. Они переслушали многочасовые записи и самое главное опубликовали в 4 частях "Наших денег".
- Первая часть программы была посвящена связям лидера ОПЗЖ с российскими властями. Вторая – "трубе Медведчука".
- Уже в третьей части журналисты рассказали об угле, который Медведчук покупал у боевиков.
- Последний выпуск опровергает информацию о том, что кум Владимира Путина действительно работал над освобождением украинских пленных.