Это записи СБУ, – Бигус рассказал, как получил "пленки Медведчука"

Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями боевиков и России за 4 года. По словам Дениса Бигуса, они принадлежат Службе безопасности Украины.

Бигус в программе "Что это было?" рассказал, что то количество информации, которую журналисты обнародовали в 4 частях "пленок Медведчука", может казаться очень весомым. Однако чего-то "кризисно нового" там нет.

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Откуда поступила информация

По словам Бигуса, он не видит здравого смысла в том, чтобы рассказывать об источниках информации в деталях. Как он отметил, у каждого, кто интересовался этой темой, есть своя "картинка" относительно того, как такие данные могут попадать в руки журналистов. Она "максимально творческая, детективная и конспирологическая".

Бигус отметил, что в течение месяца некоторые уже придумали истории о происхождении этой информации. По его мнению, не стоит разрушать иллюзии людей.

В то же время в эфире ведущий программы Сергей Лещенко спросил, откуда происходят записи разговоров Медведчука и его собеседников, на что Бигус ответил: "И без меня все сказали, что это записи СБУ".

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