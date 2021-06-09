Бігус у програмі "Що це було?" розповів, що та кількість інформації, яку журналісти оприлюднили в 4 частинах "плівок Медведчука", може здаватися дуже вагомою. Однак чогось "кризово нового" там немає.
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Звідки походить інформація
За словами Бігуса, він не бачить здорового глузду в тому, щоб розповідати про джерела інформації в деталях. Як він зауважив, у кожного, хто цікавився цією темою, є своя "картинка" щодо того, як такі дані можуть потрапляти в руки журналістів. Вона "максимально творча, детективна та конспірологічна".
Бігус зауважив, що впродовж місяця дехто вже вигадав історії про походження цієї інформації. На його думку, не варто руйнувати ілюзії людей.
Водночас в ефірі ведучий програми Сергій Лещенко запитав, звідки походять записи розмов Медведчука та його співрозмовників, на що Бігус відповів: "Й без мене всі сказали, що це записи СБУ".
До теми Медведчук – ворог, який радів зриву обміну полоненими, – журналіст Bihus.Info
Випуск програми "Що це було?": дивіться відео
Що цьому передувало
- Журналісти-розслідувачі Bihus.Info отримали розмови Віктора Медведчука з представниками Росії за 4 роки. Вони переслухали багатогодинні записи та найголовніше опублікували у 4 частинах "Наших грошей".
- Перша частина програми була присвячена зв'язкам лідера ОПЗЖ з російською владою. Друга – "трубі Медведчука".
- Вже у третій частині журналісти розповіли про вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків.
- Останній випуск спростовує інформацію про те, що кум Володимира Путіна справді працював над звільненням українських полонених.