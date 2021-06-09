Бігус у програмі "Що це було?" розповів, що та кількість інформації, яку журналісти оприлюднили в 4 частинах "плівок Медведчука", може здаватися дуже вагомою. Однак чогось "кризово нового" там немає.

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Звідки походить інформація

За словами Бігуса, він не бачить здорового глузду в тому, щоб розповідати про джерела інформації в деталях. Як він зауважив, у кожного, хто цікавився цією темою, є своя "картинка" щодо того, як такі дані можуть потрапляти в руки журналістів. Вона "максимально творча, детективна та конспірологічна".

Бігус зауважив, що впродовж місяця дехто вже вигадав історії про походження цієї інформації. На його думку, не варто руйнувати ілюзії людей.

Водночас в ефірі ведучий програми Сергій Лещенко запитав, звідки походять записи розмов Медведчука та його співрозмовників, на що Бігус відповів: "Й без мене всі сказали, що це записи СБУ".

До теми Медведчук – ворог, який радів зриву обміну полоненими, – журналіст Bihus.Info

Випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Що цьому передувало