Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"

Последние недели Государственная таможенная служба и ее новый глава Максим Нефедов в эпицентре всех возможных скандалов. А потому журналисты 24 канала решили спросили, что же происходит на самом деле. О контрабанде, таможенной реформе и сотрудничестве с офисом Президента – читайте в большом интервью с Максимом Нефедовым.

"Я несу ответственность за свои назначения"

Вся неразбериха на таможне – это признак того, что система противится реформе, или все-таки что реформу заваливают?

Я считаю, что чем дальше мы движемся по пути реформы и чем больше наши оппоненты убеждаются, что эта реформа настоящая, а не привычные разговоры, что все будет по-новому и мы действительно хотим делать это серьезно – увольняем сотни коррумпированных таможенников, хотим легализовать и повысить зарплаты таможенникам и избавить их от крючков, на которых они сидят десятки лет, то понятно, что мы сталкиваемся с все большим сопротивлением.

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Доходит уже до трагикомических случаев, когда я вызываю человека на собеседование в Киеве и сразу через 3–4 часа про этого достаточно анонимного руководителя таможенного поста, например, начинает появляться 5–6 сообщений, что он страшный коррупционер – 20 лет назад с кем-то был вовлечен в переправку героина.

Потом вызываю другого, и на следующий день о нем начинают писать, что все плохо, назначать его нельзя и тому подобное. Я отношусь к этому по-философски, ведь на кону стоят как минимум десятки миллиардов гривен, которые мы отбираем у коррупционеров и контрабандистов и должны направить в государственный бюджет. Понятно, что просто так, без сопротивления и черного пиара, без исков и угроз, они их не отдадут.

Этот слив информации происходит прямо внутри, в Киеве?

Я убежден, что он происходит и здесь, и в недрах Государственной фискальной службы. Потому что уже и здесь по меньшей мере десятки людей понимают, что в новую Гостаможслужбу не попадут. То есть они как минимум саботируют и как максимум пытаться кому-то доказать свою лояльность снаружи и как-то сохраниться здесь.



Интервью с Максимом Нефедовым

Этим назначениям очень большое внимание уделяют народные депутаты. Недавно состоялось соответствующее заседание, где вас забросали вопросами о назначении. Вы связываете народных избранников и черный пиар против реформы таможни?

Я думаю, что у нардепов есть право интересоваться моими решениями как госслужащего, который выполняет ту политику, за которую они голосуют. Впрочем, у меня на все это довольно простой ответ – если я глава Гостаможслужбы, то, соответственно, я несу ответственность за те назначения, которые я делаю.

Я, конечно, открыт к обсуждению этих кандидатур, у меня нет какого-то рентгена, которым я смогу на первой встрече отличить честного человека от коррупционера, или того, кто может стать коррупционером в будущем. Поэтому я приветствую любую информацию, которую нам передают, и прошу нардепов сразу направлять ее для проверки в правоохранительные органы. Если она подтвердится, то, конечно, я буду на нее реагировать и этих людей, как минимум, увольнять, переводить, а правоохранители, надеюсь, выполнят свою работу.

Однако, идти на поводу у каких-то сообщений в прессе, типа "вот говорят, что этот человек три года назад был плохой", или "а другой человек был хороший" – я не могу доверять словам ни в первом, ни во втором случае. Поэтому, если есть конкретные доказательства, то, пожалуйста, предоставляйте их мне и сразу предоставляйте копию в правоохранительные органы.

А как вы тогда измеряете репутацию тех людей, которых нанимаете. Репутация вообще имеет для вас значение? Если что-то говорят давно, до того момента, как вы вызвали человека в свой кабинет, то для вас это является признаком того, что его лучше не приглашать на собеседование?

Собственно говоря, я пользуюсь той же логикой, как и любой человек, который нанимает работников на работу – конечно, я стараюсь проверять репутацию человека, на госслужбе еще есть возможность проверять декларации и обращаться в правоохранительные органы. По всем назначениям исполняющих обязанностей мы разослали письма в НАПК, ГБР и другие органы, чтобы они предоставили нам реальную информацию о том, замешаны ли эти люди в каких инкриминирующих или проблемных историях.

Поэтому если есть реальный фактаж, а не слова о том, что человек когда-то сделал что-то плохое, то сразу хочется поставить на таких людях некий "минус карандашом" и сказать, что они точно не должны попасть в новую таможню.

Что для вас означает, когда нардеп Украины Игорь Палица, которого постоянно обвиняют в "крышевании" контрабанды, в том числе и янтаря, говорит о вашем решении назначить руководителем Волынской таможни Александра Шавлаку, которого он тоже подозревает в "крышевании" контрабанды на таможне?

Могу повторить еще раз – я не могу реагировать на голословные обвинения, я предложил бы господину Игорю, если есть реальный фактаж, предоставить его мне и правоохранительным органам.

Кто такой Игорь Палица?Украинский политик и юрист. В 2006 году попал в Верховную Раду под 6 номером по списку "Селянской партии Украины". В 2012 году его повторно избрали нардепом по мажоритарному округу как самовыдвиженца. На внеочередных парламентских выборах 2019 года победил в мажоритарном округе в Волынской области. Сейчас в кулуарах парламента Палицу называют доверенным лицом Игоря Коломойского.

Я не хочу защищать или оправдывать кого-то из таможенников в этой структуре. Никто не может быть выше подозрений, в частности, и я. Но давайте говорить фактами, а не просто обвинениями.



Игорь Палица

Если говорить о показателях работы Волынской таможни за последний месяц, то они достаточно позитивные. За октябрь на Волыни задержано более чем на 30 миллионов гривен товаров, которые незаконно перемещались, и задержаны 11 машин, оборудованных тайниками. Таможня собирает больше, чем в прошлом году, поэтому, в принципе, тренд достаточно положительный. Но еще раз говорю – неприкасаемых нет, если у Игоря или у любого другого депутата, бизнесмена или журналиста есть информация по любому из моих подчиненных, то, пожалуйста, предоставляйте, потому что это важно.



Александр Шавлак

"Я не пришел угождать политическим партиям"

Вызываете ли вы таможенника в свой кабинет, чтобы сказать что-то вроде: "Вот если работаешь нормально, отказываешься от коррупционных схем, то я закрываю глаза на твое имущество и мы сотрудничаем. Но если я вижу, что ты продолжаешь заниматься коррупционными схемами, то мы прощаемся"?

Разговоры происходят вообще на тему принципов работы. Я каждому руководителю доношу одну и ту же историю о том, что прежде всего я реально пришел делать изменения, я не пришел делать карьеру или угождать каким-либо политическим партиям или спонсорам.

Это означает, что я сам несу ответственность за свои назначения, поэтому буду достаточно жестоким к любым нарушениям или компромиссам с совестью.

Я говорю о том, что готов смотреть в будущее, но теперь мы работаем только по закону и таким способом, чтобы "белый" бизнес работал и таможня для него была незаметной, а "черный" бизнес не работал вообще. У нас не может быть других вариантов. Не бывает такого, что есть "желтая карточка", у нас бывает лишь "красная карточка". Если есть какой-то залет, то вас 100% здесь не будет и эти материалы пойдут в правоохранительные органы. Такого при мне не будет.

Мы пообщались с таможенником, работающим в Одесской области, и задали ему вопросы какие схемы работают и кто покрывает самые большие потоки на таможне в Одессе. Ответ был такой: "Вадим Альперин и Орест Фирманюк клали на всех. Орест кричит, что он с новой властью и сейчас якобы работает в "белую". Он реально под колпаком и поэтому пытается казаться суперпушистым, но это до месяца. Альперин работает более-менее ровно. Орест его воспринимает как конкурента". Какие у вас с ним отношения?

Отношений у меня с ними нет. Любой человек, не зависимо от его фамилии, который не хочет работать в белую, конечно, является моим врагом и всегда будет. Насчет фамилий, если кто хочет работать честно и оформляется легально, показывает правильные цены и не пытается манипулировать с какими-то пересортами и весом, то мы работаем законно.

Кто такие Альперин и Фирманюк?Вадим Альперин известен как "король одесской контрабанды". Ему приписывали фактический контроль за Одесской таможней, а состояние оценивают в миллиард долларов.



Орест Фирманюк – бизнесмен, которого считают организатором таможенных схем, и один из ключевых игроков на рынке контрабанды товаров хозяйственной группы и тканей.

Сопротивляются ли эти люди, организуют ли сопротивление? Естественно. Таможенники в Одессе и в целом хотят работать законно? Конечно, нет. Каждый таможенник хочет работать в Одесском торговом порту, который является выгодным местом, что дает доступ к огромным финансовым ресурсам. Эту ситуацию мы ломаем, система сопротивляется. Например, недавно одному из таможенников сожгли машину, были подозрения, что пытались повредить сканер, к счастью, с ним все хорошо. Но это настоящая война.



Вадим Альперин и Орест Фирманюк

Но не существует кнопки, которая сможет прекратить контрабанду. Мы должны сотрудничать с правоохранителями, работать над кадровой реформой, инвестировать в безопасность, инфраструктуру, обмениваться информацией с иностранными коллегами, чтобы проверять стоимость и номенклатуру грузов, которые везут. И только комбинация этих многих факторов помогает нормализовать ситуацию.

Что означают слова "Орест Фирманюк под колпаком"?

Я не знаю, что означает "под колпаком". У меня нет никакого специфического отношения к любой компании или личности. Вопрос не в том, что у меня есть какие-то "белые" списки хороших компаний и "черные" – плохих. Если люди работают законно, то они едут. Ко мне приходят люди и говорят, что это компания такого-то. Я говорю, зачем вы мне это рассказываете? Для меня это не имеет никакого значения, если мы строим равные правила игры, то мы делаем это для всех, независимо от фамилий, партий, регионов и тому подобное.

Но вы называли Альперина и Фирманюка контрабандистами...

Я могу назвать и десятки других людей, которых пресса и правоохранители связывают с незаконным перемещением товаров. И эти люди, вероятно, действительно причастны к большим схемам в Одессе и других регионах. В других местах контрабандой занимаются другие люди по другим схемам. Например, во Львове я в шутку говорю, что граница – это сеть ФЛП, где вместо одного коррупционного центра есть огромное количество малых, средних людей, которые организуют незаконное пересечение границы и гарантируют провести почти любой товар за какую-то таксу. Мы задерживаем таких людей и стараемся, чтобы этих задержаний было как можно больше.

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Отдельно надо рассматривать нарушения в почтовой контрабанде. Этим занимаются несколько почтовых операторов, которых правоохранители подозревают в покрывании схем, потому что их методы работы, мягко говоря, вызывают некоторое недоумение. Есть огромные операторы, которые вообще никому не известны, не имеют ни одного отделения в Украине, но они завозят сюда такие объемы товара, которые по размерам равны завозам "Укрпочты".

"Есть даже онлайн-супермаркеты с контрабандой"

Я так понимаю, что имеется в виду схема, когда, например, украинский заказчик покупает в Турции товар, указывает номер склада, куда компания-производитель должна завести товар, он складывается в контейнер, привозят его почтовой посылкой в Украину, растамаживают по 3 – 7%?

На самом деле оно работает даже циничнее. Я когда-то контактировал с менеджерами в фейсбуке относительно объявлений, которые можно найти. Есть целые онлайн-супермаркеты с контрабандой, когда вы можете заказать какие-то вещи. И там даже можно галочками отмечать, например, плюс 50 центов – вам заменят фейковый инвойс (накладная, – 24 канал), за такие-то средства вам направят на вымышленную фамилию, а если вы немного доплатите, то ее посылают на реальную фамилию человека, а еще за дополнительную плату – будет человек, который поднимет трубку и скажет, что это он заказывал этот товар. В результате коммерческие партии товара дробятся и отправляются отдельным пакетом с заниженным инвойсом. После этого контрабанда едет на рынок или продается в интернет-магазине преимущественно за наличные, без каких-либо документов или чеков.

Поэтому наши главные три приоритета на следующий год:

южная граница и контейнеры;

западная граница и машины, бусики;

почтовая контрабанда.

Ведь эти три схемы пересекаются и, условно говоря, вводишь какие-то дополнительные меры контроля в Одессе, то видишь, что доходы бюджета начинают расти и компании, которые много возили, прекращают это делать.



Максим Нефедов

А с другой стороны видим рост аналогичных объемов на западной границе. Поэтому эти три схемы надо рассматривать в комплексе. Нельзя закрывать что-то одно и говорить, что стало все классно. Не стало. Оно просто перераспределилось. Поэтому моя большая задача – не перераспределять потоки от одного контрабандиста к другому, а сжать всю систему со всех сторон, чтобы возможностей для перевозки нелегальных товаров становилось все меньше.

"Борьба с контрабандой – это настоящая война"

Скажите, распределяются ли сейчас потоки между самими таможенными пунктами. То есть, условно говоря, меньше растаможивается в Житомирской области, а больше в Волынской?

Кстати, да. И для меня это достаточно яркий показатель того, что где-то все-таки происходит более-менее реальная борьба с контрабандой, а кто-то только имитирует эту борьбу. Мы как раз очень сосредоточены сейчас на внутренней аналитике перераспределения таких потоков.

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Потому что, когда я вижу, что внезапно какие-то товары начинают приходить в другое место, например, в Одессу и там они накапливались, но не предъявлялись к таможенному оформлению, а потом внезапно поехали на Киев или Днепр, то для меня это очень подозрительно. А потому мы ставим такие контейнеры на особый контроль. Я например, только вчера разговаривал о подобной истории с растаможкой автомобилей. Внезапно машины контейнерами начали ехать из Одессы на север. Почему? Ну, это достаточно нелогично. У меня есть подозрение, что им кажется, что они нашли где-то дырку, где предлагают более либеральные условия оформления.

Системно это надо перекрыть – для этого мы и хотим перейти на единое юридическое лицо. Потому что сейчас, когда у меня 26 отдельных региональных княжеств и каждое из них частично поставлено в условия конкурирования за выполнение плана. Для этого пытается перетянуть на себя какой-то грузы, а частично каждый, разумеется, пытается найти дырочку. Надо следить одновременно за каждым регионом. Поэтому наша большая цель – это в следующем году перевести все это под единый "зонтик", единое правило оформления, единое правило контроля цен, единое правило определения классификации товаров и определения страны происхождения товаров. Потому что без этой системы мы будем только гоняться за каждым нарушителем.

Уточняющий вопрос по Одессе. Одесса – это крупнейший таможенный узел в Украине, не считая Киева. Как там сейчас происходит реструктуризация, учитывая криминальный характер города. У меня есть свидетельства, не подтвержденные, что бизнесу приходят угрозы, что, мол, за 500 долларов главы города наймут исполнителей и бизнесмены останутся инвалидами. Как в такие условия назначить руководителя, который не побоится проводить реформу? И кто вообще соглашается без государственной охраны идти туда работать?

Это действительно большие вызовы, и не только в Одессе, но и во многих других регионах. Потому что, когда я говорю, что война с контрабандой – это настоящая война, то, увы, это не метафора. И действительно, я только в Одессе убрал уже 4-го исполняющего обязанности за неполные 4 месяца моей работы там. Сейчас последние недели там положительная динамика и я получаю эти свидетельства от ассоциации экспедиторов, и от местного бизнеса. Но, понятно, что мы все-таки заинтересованы не просто в том, чтобы перетасовывать людей, делать какую-то ротацию и надеяться, что это даст временный эффект. Это надо делать, надо бороться каждый день, но надо рассматривать и системные пути решения этой проблемы.

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Уже на согласовании в Министерстве финансов есть исполняющий обязанности, который будет регистрировать новую Одесскую таможню. И я ожидаю, что минимум 50, а скорее и больше людей, особенно запятнанных из нынешнего состава, должны туда не перейти, а остаться за бортом нынешней Государственной таможенной службы.

Кроме этого, понятно, что должна работать вся эта система, которую я уже описывал, – инвестиции в инфраструктуре, обмен данными с международными партнерами, постоянные кадровые чистки и переаттестация людей.

Перевод всего следующего года на единое лицо – это вообще одна из тех вещей, на которую я имею больше всего надежд. Потому что единое юридическое лицо позволит банально ротировать декларации между инспекторами в пределах всей Украины.

Если сейчас мы говорим об Одессе, как о каком-то узле через который все приходят туда, пытаются договариваться и так далее. А что будет, если вы пытаетесь договариваться, а вашу декларацию случайным образом перебрасывают в Чернигов или Киев. С кем вы будете договариваться? Как вы найдете того таможенника из тысячи, которому достались ваши документы. Это не панацея, но это будет очень мощный удар по этим коррупционным связям, группировке, когда какие-то контрабандисты в контакте с таможенниками, пограничниками, представителями правоохранительных органов, СБУ, полиции или еще с каким-то органами, реально формируют такой себе клан, который занимается тем или иным видом бизнеса, географическим направлением или видом товаров.

Наша задача ломать такие связи. Ломать через кадровые назначения. Ломать путем того, что у этих людей физически не будет полномочий заниматься той деятельностью, за которую они сейчас получают взятки. Ломать благодаря тому, что какие-то вещи будут проверяться автоматически или дистанционно.

"Таможня не может выиграть все бои самостоятельно"

У меня на руках есть интервью Андрея Богдана, где он вспоминает вас незлым тихим словом...

В частности, и положительным.

Хорошо, пусть так. И он говорит, непосредственно, что реформа таможни пока не удается. И очень много нареканий было со стороны депутатов, что все происходит очень медленно. И избранники, и общественность, очевидно, хотели, чтобы реформа таможни состоялась еще вчера...

Поверьте, еще больше этого хотел бы и я. Если бы мне не надо было каждый день бороться с теми проблемами, которые созданы за 28 лет. И я согласен с тем, что это большой вызов для нас, для всей команды, новых людей, которые заходят в государственную службу, ускорять изменения. Поэтому, да, я соглашаюсь с депутатами. И готов работать с ними над тем, чтобы делать эти изменения быстрее. Мне как раз нравится слова, которые я услышал на комитете, о том, что мы можем сделать для того, чтобы совместно решать это задание быстрее.



Андрей Богдан

Кажется, это сказала только одна народный депутат...

Это не только так. Например, в следующий вторник я иду на таможенный комитет. У нас много непосредственного общения, начиная от чатиков в Фейсбуке до постоянных встреч по координации работы. Как раз то, что может сделать комитет в первую очередь, – это ускорить и помочь принять законопроект, который уже одобрен Кабмином, уже зарегистрирован в Раде именно по созданию этого единого юридического лица.

То, о чем мы общаемся с офисом Президента достаточно регулярно, – это о лучшей координации с правоохранителями. Таможня не может выиграть все бои самостоятельно. В конце концов таможня не проводит следствие, не арестовывает тех самых людей, которых пресса, наверное, справедливо подозревает в участии в контрабандных потоках.

Поэтому, конечно, нам нужна лучшая координация и более агрессивные действия со стороны ГБР, СБУ, которая также надзирает за таможней и в подотчетность которых собственно и входит контрабанда пограничников. Потому что есть схемы, которые должны контролировать они. Те, кто условно говоря, проводят товары мимо пунктов пропуска, таможенный контроль. Их должны контролировать люди с оружием, на скоростных катерах и на машинах. Точно не люди за компьютерами, которые сидят в офисах. Поэтому это совместная борьба, и я как раз благодарен за большой интерес, который проявляют все ветви власти к этому процессу.

Я благодарен премьер-министру, который не забывает об этом и посещает таможни регулярно. На самом деле, визит в Черновцы был очень показательный и достаточно полезный. Я убежден, что совместными усилиями все получится.

"Объемы поступлений в бюджет выросли на 2,4%"

Вы с Алексеем Гончаруком в довольно дружеских отношениях были еще до ваших назначений. Эти дружеские отношения помогают или мешают работать вместе?

У нас нормальные рабочие отношения. Они были, есть и, надеюсь, будут. У меня также нормальные рабочие отношения с главой Налоговой службы и с министром финансов. И, собственно, именно поэтому я и верю, что сейчас есть окно возможностей для реформы таможни. Я не верил, что такое окно возможностей было раньше из-за каких-то политических или кадровых вопросов. Потому что таможня – это огромный организм. И победа здесь требует сотрудничества многих органов власти. И если мы хотим реальных системных изменений, не брать рецепты из прошлого, которые уже не сработали, очевидно, за 28 лет, то мы действительно должны работать иначе. Мы учимся это делать.



Алексей Гончарук

Мы создали координационный центр по сбору всей оперативной информации о таможенных нарушениях, где ежедневно поступает вся информация от всех правоохранителей. Мы учимся из этой информации отфильтровывать то, что действительно полезно, и то, что неполезно. Потому что иногда там до сих пор бывают странные, трагикомические случаи, результатом которых являются позорные протоколы, где изъяли 214 тапочек или что-то такое. Мы нарабатываем статистику, которая нужна нам, чтобы объемы изъятий ежемесячно росли, а объемы контрабанды – падали.

Сейчас объемы таможенных поступлений падают. Это правда?

Нет, это не так. Я могу сказать, и эти цифры я приводил на комитете, что таможня за то время, когда я был назначен, увеличила поступления в государственный бюджет в долларах на 2,4%.

Это по сравнению с октября по июнь?

Это по сравнению с прошлым годом. Это данные за июль и большинство за октябрь, кажется, мы приводили 21 или 22 октября.

Это с учетом изменения курса?

Это в долларах. Таможня получает средства в валюте. Таможня, собственно, получает средства от импорта. Импорт, разумеется, в иностранной валюте. Поэтому мы не можем влиять на курс. Мы имеем меньшее влияние на объемы импорта или экспорта. Так вот, за эти 3,5 месяца, объемы налогооблагаемого импорта уменьшились почти на 1%. Объемы поступлений в госбюджет выросли на 2,4%. Я считаю, что это является показателем, что мы по крайней мере движемся в правильном направлении.

Говорить, что это тотальная победа, конечно, мягко говоря, рано. Говорить, что заслуга в этом росте моя, тоже было бы несправедливо. Я хочу выразить благодарность тем работникам ГФС, существенная часть которых продолжает добросовестно работать и обеспечивать эту работу, пока мы находимся в процессе создания новой таможни. Но еще раз скажу, с точки зрения статистики мы двигаемся точно в правильном направлении.

А с точки зрения временного промежутка, вы двигаетесь быстро или медленно?

Мы двигаемся примерно где-то с такой скоростью, как создавалась Государственная налоговая служба. Мне бы очень хотелось пройти всю бюрократию быстрее. Слышу постоянно призывы в социальных сетях – например, принимать законы быстрее, менять Конституцию быстрее,делать назначения и проводить конкурсы быстрее. Это вызовы, конечно. Мы работаем ежедневно, без выходных. Делаем все, что в наших силах.



Нефедов заявил, что объемы поступлений с таможни в госбюджет выросли

Я так понимаю, что вы пользуетесь поддержкой команды президента Владимира Зеленского. Имею в виду премьер-министра, министра финансов. Учитывая это, с кем из них вы консультируетесь и советуетесь по реформе Таможенной службы? Они вам полностью доверяют и только ждут отчетов?

У нас проводятся еженедельные совещания под эгидой премьер-министра с представителями ГФС, ГПС, Гостаможслужбы, всех правоохранительных органах, Минфина относительно прогресса реформ и борьбы с контрабандой. Мы каждый день на рабочем уровне общаемся с Минфином по операционным и тактическим вопросам.

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Я регулярно, пожалуй, каждую неделю общаюсь с Офисом Президента. Прежде всего относительно того, что касается координации с силовыми структурами и какой-то поддержки, которая нам здесь нужна. Как-то пожаловаться на нехватку поддержки или нехватку сотрудничества точно не смогу. Конечно, идеал недостижим, надо делать больше. Я понимаю ожидания общества. Но мне кажется, что мы здесь выступаем достаточно командно. Но даже несмотря на критику депутатов – они, конечно, имеют право на критику в адрес правительства, в адрес моей работы в Гостаможслужбе – сотрудничество с комитетом тоже превосходит мои ожидания.

"Мексика может быть примером для Украины"

Так все же, по реформе таможенной службы с кем вы консультируетесь и советуетесь? Возможно, это какие-то грузинские или украинские реформаторы?

Я встречался, в частности, с командой, которая делала реформы в Грузии. Встречался с представителями американского SBP (Пограничная-таможенная служба США, – 24 канал). Также со многими представителями донорских проектов. Но не могу сказать, что это сотрудничество уже вышло на какой-то очень отлаженный путь.

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Я, конечно, изучаю международный опыт. Но могу сказать, что опыт многих стран для нас просто не очень актуален по чисто географическим причинам. Например, опыт Польши актуален для Украины в историческом контексте, как они дошли до нынешнего состояния. Но их нынешнее состояние, разумеется, другое. У них есть единственная граница. Их главные потоки контрабанды и таможенных нарушений очень отличаются от наших. Других границ, кроме восточной с Украиной и Белоруссией, у них нет. И соответственно там единая таможенная зона – Евросоюз.

Пример страны, которая, мне кажется, наиболее похожа на Украину, и опыт которой для меня самый интересный, – это Мексика. Потому что это тоже страна с еще достаточно слабыми институтами, с богатым соседом на Севере, куда пытается перевести какие-то товары, наркотики, оружие или что-то подобное. И вместе с бедными соседями на Юге, откуда наоборот идет поток незаконного перемещения товаров, людей или как-то ценностей в саму Мексику.

Наши бедные соседи – это Молдова?

Мы же видим, что у нас есть потоки, которые идут из Украины и в Украину. Например, все время говорят о контрабанде сигарет, которая с одной стороны идет из Украины в Евросоюз, где цены выше. И с другой – периодически ловят контрабанду сигарет из Белоруссии, из России, а иногда даже контейнерами из каких-то южных стран, которые поступают в Украину. Часть дальше перегружается, ее пытаются протянуть в Европу, часть, возможно, потребляется где-то внутри страны. Поэтому мексиканский опыт для нас является достаточно интересным и актуальным.

Если говорить о моих советниках – это в основном команда волонтеров, которая помогала на этапе именно создания Гостаможслужбы. Тут вопрос курицы или яйца – кто-то должен начать создавать новый орган, пока его еще физически не существует. Подавляющее большинство из них пойдет на конкурсы в новую Гостаможслужбу. Я надеюсь, что все будет хорошо и они станут госслужащими и будут работать здесь. Или же в команде поддержки реформ, которая создана Евросоюзом, за что им тоже очень благодарен.

"Несколько минут общался с Хорошковским"

Уточняющий вопрос о консультации – господин Богдан, господин Зеленский, премьер-министр или все же вы? Кто консультируется с господином Хорошковским?

Справка! По словам Андрея Богдана, Офис Президента Украины пользуется услугами бывшего руководителя СБУ и вице-премьера времен президента Януковича Валерия Хорошковского. Политик консультирует команду Зеленского в вопросах украинской таможни.

Насколько я понял из интервью Богдана, он пригласил Хорошковского, который помогает ему и дает какие-то советы по реформе таможни. Скажу честно, и говорил это уже на комитете, я видел за год господина Хорошковского дважды на каких-то общих больших встречах. И имел возможность с ним пообщаться каких-то несколько десятков минут. За которые я, собственно, задал ему вопрос, как ему работалось, что, возможно, работало или не работало во времена, когда он был на таможне лет 10 назад.

А в телефонном режиме?

По-моему, ни разу я точно с господином Хорошковским в телефонном режиме не общался.

И какие ценные советы он вам дал?

Он рассказал о том, как у него была налажена работа на селекторах. Как ежедневно контролировалась стоимость и объемы по 20 крупнейшим товарным группам. Это такие довольно интересные практические небольшие советы. Больше никаких конкретных комментариев или идей он мне не высказывал. Хотя на самом деле я готов воспринимать практические советы с любой стороны.



Валерий Хорошковский

Как думаете, почему общество и журналистов-расследователей некоторых возмутило, что команду президента консультирует господин Хорошковский?

Кто такой Валерий Хорошковский?Это украинский политик и бизнесмен, был руководителем СБУ и вице-премьером времен президента Януковича. Выехал из Украины в 2012 году. Раньше был владельцем телеканала "Интер".



Интересно, что в 2010 номинировался на антипремию "Будяк года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления" Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию СБУ российским спецслужбам. Валерий Хорошковский имел конфликт с премьером Николаем Азаровым. В декабре 2012 года он написал заявление об увольнении с должности вице-премьера из-за "несогласия относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

Думаю, что у него есть явная политическая окраска. Кстати, об этом и Андрей Богдан говорил в интервью. Конечно, многие люди оценивают эту политическую окраску достаточно специфически или негативно. Я понимаю обычные подозрения общества. Никто же не верит, что реформы могут быть настоящими. Именно поэтому людям очень хочется верить, что я буду работать только каким-то там лицом, а на самом деле все решения будут принимать какие-то мощные старые политические личности за моей спиной. Я могу точно пообещать, что пока я здесь нахожусь, такого не будет. Я несу ответственность.

О старте конкурса на должности в Гостаможслужбе, заработной плате таможенников и новой борьбе с контрабандой – уже вскоре читайте во второй части интервью с Максимом Нефедовым. Не пропустите!