Это война, – Сыроед прокомментировала конфликт в Азовском море

Люди и общество не могут понять, что происходит.

Об этом в прямом эфире 24 канала " сказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед.

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По ее словам, Президент вечером имел речь на Всемирном форуме Конгресса Украинцев и ни словом не обмолвился о том, что происходит в Азовском море и что будет делать Украина.

Должно быть созвано СНБО и чрезвычайное заседание Парламента, потому что, фактически, мы имеем неприкрытую российскую агрессию против Украины, если когда-то кому-то хотелось это скрыть, то сейчас военные силы России применяют оружие к украинской армии,

– подчеркнула Сыроид.

"Это война и она продолжается, просто было бесполезно ожидать, что Россию остановят минские договоренности. Это все еще было заложено в тот момент, когда началось строительство Керченского моста и он был построен из-за молчаливого согласия Украины и мирового сообщества", – подчеркнула заместитель председателя Верховной Рады.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.