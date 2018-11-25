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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Це війна, – Сироїд прокоментувала конфлікт в Азовському морі

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      Люди і суспільство не можуть зрозуміти, що відбувається.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказала заступниця голови Верховної Ради України Оксана Сироїд.

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      За її словами, Президент ввечері мав промову на Світовому форумі Конгресу Українців і жодним словом не обмовився про те, що відбувається в Азовському морі та що робитиме Україна.

      Повинно бути скликано РНБО і надзвичане засідання Парламенту, тому що, фактично, ми маємо неприховану російську агресію проти України, якщо колись комусь хотілося це приховати, то зараз військові сили Росії застосовують зброю до української армії,
      – наголосила Сироїд.

      "Це є війна і вона продовжується, просто було марно очікувати, що Росію зупинять мінські домовленості. Це все ще було закладено в той момент, коли почалося будівництво Керченського мосту і він був збудований за мовчазної згоди України та світової спільноти", – наголосила заступниця голови Верховної Ради.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

       

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Оксана Сироїд Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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