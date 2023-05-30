Этого мало, – Клочок объяснил важность атаки дронов на Москву

Москву и область 30 мая атакуют неизвестные беспилотники. Есть попадания. Но этого мало, учитывая то, какую ночь подряд россияне атакуют Украину.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что взрывы прогремели в самых богатых и крутых Подмосковных районах – на Рублевке и в Барвихе.

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"Это показатель того, что слова Буданова (главы ГУР МО – 24 Канал), когда комментировал позапрошлую ночь, атаку, то он сказал, что "это все только начинается". Мало, очень мало. Надо больше в разы", – подчеркнул Клочок.

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Информация важна

Валерий Клочок убежден, что очень важна информационная составляющая. Все для того, чтобы россияне задавали больше вопросов – на кухнях, на улицах, а затем на митингах. И этот процесс нужно обеспечивать.

Если беспилотный летательный аппарат непонятно откуда залетел на территорию Подмосковья, будет этому помогать, способствовать, я только это буду приветствовать,

– считает руководитель аналитического центра "Башня".

Распечатанные листовки, убежден Клочок, могут принести больше пользы, чем информация из-за "закрытого" интернета в России. Распечатки уже появляются в Белгородской области. В частности, в Шебекино заметили листовки с портретами главы ГУР МО Кирилла Буданова.

"Надо просто больше завозить литературы, даже банальной, листовок информационных. Даже до того, чтобы эти беспилотники рядом со взрывными устройствами несли такие листовки, чтобы они рассыпались и пусть они читают. Это очень действует", – рассказал Клочок.

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