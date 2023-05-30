Таку думку 24 Каналу висловив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Він зауважив, що вибухи пролунали в найзаможніших та найкрутіших Підмосковних районах – на Рубльовці та в Барвисі.

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"Це показник того, що слова Буданова (очільника ГУР МО – 24 Канал), коли коментував позаминулу ніч, атаку, то він сказав, що "це все лише починається". Мало, дуже мало. Треба більше в рази", – наголосив Клочок.

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Інформація важлива

Валерій Клочок переконаний, що дуже важлива інформаційна складова. Усе для того, аби росіяни ставили більше питань – на кухнях, на вулицях, а потім на мітингах. І цей процес треба забезпечувати.

Якщо безпілотний літальний апарат незрозуміло звідки залетів на територію Підмосков'я, буде цьому допомагати, сприяти, я лише це вітатиму,

– вважає керівник аналітичного центру "Вежа".

Роздруковані листівки, переконаний Клочок, можуть дати більше користі, ніж інформація через "закритий" інтернет в Росії. Роздруківки вже з'являються на Бєлгородщині. Зокрема, в Шебекіно помітили листівки із портретами очільника ГУР МО Кирила Буданова.

"Треба просто більше завозити літератури, навіть банальної, листівок інформаційних. Навіть до того, аби ці безпілотники поруч із вибуховими пристроями несли такі листівки, щоб вони розсипалися і нехай вони читають. Це дуже діє", – розповів Клочок.

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