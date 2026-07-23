Этой зимой Украина либо приступит к переговорам, либо столкнется с новой эскалацией войны, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что зимой 2026 2027 года Украина либо приступит к переговорам с Россией, либо столкнется с новой эскалацией войны.

Об этом президент Украины заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, сообщает УНИАН.

Что будет с войной зимой?

По словам Зеленского, украинская разведка видит два лагеря. Одни выступают за завершение войны из-за ухудшения экономической ситуации, другие требуют продолжать боевые действия и расширять мобилизацию.

Президент подчеркнул, что приоритетом для Украины остается устойчивость фронта и выход на переговоры.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Глава государства охарактеризовал беседу как "хорошую и важную".

Она касалась того, как активизировать дипломатию, чтобы приблизить мир, к которому готова Украина. Источники 24 Канала сообщали , что беседа длилась около получаса.