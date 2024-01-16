В двух общинах Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения
Источник:Олег Синегубов
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из двух общин. Речь идет о Киндрашивской и Куриловской общинах Купянского района.
Все эвакуированные обеспечивают жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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В двух общинах Купянского района объявили эвакуацию населения
Синегубов отметил, что в настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 – дети.
Начальник ОВА уточнил, что в эвакуацию призывают семьи с детьми, проживающими в населенных пунктах:
Благодативка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошевка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовая – Киндрашивской общины;
Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха – Куриловской общины.
Синегубов добавил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.
Призываем жителей общин ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих детей. Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91,
– говорится в сообщении главы Харьковской ОГА.
Почему объявлена эвакуация в двух общинах
В эфире телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на Купянском направлении украинские военные отбили две вражеские атаки.
По его словам, там враг усиливает обстрелы и таким образом по этому направлению была объявлена обязательная эвакуация из двух территориальных общин: Куриловской и Киндрашивской.
Конечно, мы будем сначала акцентировать внимание на выезде детей со своими семьями, а дальше планово будем коммуницировать, чтобы люди уезжали,
– заявил Синегубов.
По его словам, это связано фактически с тем, что там постоянно раздаются обстрелы и проживать там опасно. Он отметил, что в этом направлении люди демонстрируют довольно низкую эвакуацию, поэтому фактически районная военная администрация приняла такое решение.
Ситуация в Харьковской области: коротко
- Ранее ряд западных СМИ писали о подготовку страны-агрессорки к масштабной наземной операции в Харьковской области. В частности, по данным издания The Telegraf, нападение на Харьков должно было начаться вчера, 15 января.
- В то же время, немецкое издание Bild несколько дней назад заявило, что украинским силам удалось остановить захватчиков на Купянском направлении и перейти в контратаку.
- Спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо 15 января отметил, что россияне не оставляют попыток атаковать. Прежде всего, они хотят захватить Синьковку, которая позволит развернуть наступление на Купянск.