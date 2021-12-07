Эвакуация граждан США из Украины: в посольстве обнародовали официальное заявление
Источник:Посольство США в Киеве
Правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Там проводят обычное планирование на случай чрезвычайных ситуаций.
В американском посольстве обнародовали официальное заявление о возможной эвакуации американских граждан с территории Украины.
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США не эвакуируют своих граждан из Украины
Правительство Соединенных Штатов пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины,
– отметили в посольстве.
Там подчеркнули, что Вашингтон проводит обычное планирование на случай чрезвычайных ситуаций. Традиционно за возможно серьезное ухудшение ситуации с безопасностью предусматривают комплекс мер.Важно! Разведки как Украины, так и международных партнеров, считают, что Кремль может пойти на эскалацию в конце января – в феврале 2022 года. Сейчас под украинской границей уже более 93 тысяч российских военных. В то же время в США неоднократно подчеркивали, что стремятся не допустить военного конфликта из-за угрозы вторжения России в Украину.
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