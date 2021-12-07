Эвакуация граждан США из Украины: в посольстве обнародовали официальное заявление

Правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Там проводят обычное планирование на случай чрезвычайных ситуаций.

В американском посольстве обнародовали официальное заявление о возможной эвакуации американских граждан с территории Украины.

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США не эвакуируют своих граждан из Украины

Правительство Соединенных Штатов пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины,

– отметили в посольстве.

Там подчеркнули, что Вашингтон проводит обычное планирование на случай чрезвычайных ситуаций. Традиционно за возможно серьезное ухудшение ситуации с безопасностью предусматривают комплекс мер.

Разговор Байдена и Путина: что известно

Общение Байдена и Путина проходило 7 декабря в формате видеосвязи. Разговор длился более 2 часов в закрытом формате. Даже переводчики находились в другой комнате. Байден вышел на связь из Белого дома, Путин – из резиденции в Сочи.

Американский лидер на переговорах пригрозил Путину решительно отреагировать на эскалацию конфликта с Украиной и призвал к дипломатическому решению ситуации. В офисе Президента Украины отметили, что поддерживают позицию Байдена.

В России же говорят, что их президент якобы заявил американскому, что требует гарантий, что НАТО не будет расширяться в восточном направлении.

С Зеленским американский президент пообщается 9 декабря.

Перед разговором Байдена и Путина Зеленский поговорил с главой Госдепа: смотрите видео