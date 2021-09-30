Эвакуация из Афганистана: Украинская разведка готовит очередной авиарейс

В Афганистане еще остались люди, которые хотят, чтобы их оттуда эвакуировали. Поэтому украинская разведка готовит очередной авиарейс.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге. Как он заметил, их жизни ничего не угрожает.

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По словам министра, украинская сторона поддерживает связь с этими людьми.

Последнюю эвакуацию из Афганистана осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны. При этом представители МИД помогали всем, чем могли.

Тяжелая была эвакуация с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новыми афганскими властями, чтобы самолет мог приземлиться и люди попали на самолет,

– отметил Кулеба.

В то же время министр добавил, что следующий эвакуационный рейс проведет украинская разведка.

По данным издания The New York Times , во время эвакуации из Афганистана боевики "Талибана" угрожали конфисковать украинский самолет. Вместо этого они требовали официального признания от Украины.

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