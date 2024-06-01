"Выводят мобилизованных, срочников": ГУР перехватило разговор россиян об "эвакуации" из Белгорода
1 июня 2024, 21:49Читати новину українською
Оккупанты якобы проводят эвакуацию с территории Белгородской области. Очередной разговор россиян перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, в перехвате мужчина и женщина обсуждают якобы вывод людей из Белгорода. Речь идет не только о военных, но и о местных жителях.
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"Эвакуация" из Белгородской области
И мобилизованных, и срочников, и контрактов, и ближайших, кто там живет рядом, где не могут отбить. Выводят людей,
– отметила россиянка.
Также добавила, что "что-то будет".
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Перехваченный разговор о проведении эвакуации из Белгородской области: смотрите видео
Почему оккупанты взорвали дом в Белгороде
- Заметим, что 12 мая в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки, в результате чего погибли 17 человек.
- Оккупанты традиционно абсурдно пытались обвинить во всем Украину.
- Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что главная задача врага – сместить акцент внимания с собственных действий, которые привели к обвалу дома, на Украину. Непосредственно, чтобы россияне не задавали вопросов, и, конечно, чтобы дополнительно стимулировать российское население мобилизоваться на войну против нашего государства.