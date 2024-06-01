Так, у перехопленні чоловік і жінка обговорюють нібито виведення людей з Бєлгорода. Йдеться не лише про військових, а й про місцевих жителів.
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"Евакуація" з Бєлгородської області
І мобілізованих, і строковиків, і контрактів, і найближчих, хто там живе поряд, де не можуть відбити. Виводять людей,
– зазначила росіянка.
Також додала, що "щось буде".
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Перехоплена розмова щодо проведення евакуації з Бєлгородської області: дивіться відео
Чому окупанти підірвали будинок у Бєлгороді
- Зауважимо, що 12 травня в Бєлгороді обвалився під'їзд багатоповерхівки, внаслідок чого загинули 17 людей.
- Окупанти традиційно абсурдно намагалися звинуватити у всьому Україну.
- Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що головна задача ворога – змістити акцент уваги з власних дій, які призвели до обвалу будинку, на Україну. Безпосередньо, аби росіяни не ставили запитань, і, звісно, щоб додатково стимулювати російське населення мобілізовуватись на війну проти нашої держави.