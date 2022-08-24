Незащищенные слои в Донецкой области могут не пережить зиму, – Верещук о необходимости эвакуации

На оккупированной территории Донецкой области осталось около 52 тысяч детей и в общей сложности 350 тысяч населения. Власти Украины призвали людей к обязательной эвакуации из-за смертельной опасности.

Сейчас весь фокус направлен на многодетные семьи, маломобильных и стариков. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Население Донбасса может не пережить зиму

По словам Верещук, большинство одиноких стариков остались один на один со смертельной опасностью – они могут не пережить зиму.

Именно поэтому мы идем к ним, рассказываем им о возможностях, что государство бесплатно обеспечивает проезд, жилье, питание, медицинский уход и все остальное,

– отметила вице-премьер.

Так, украинские власти выплачивают единовременную помощь, как только человек садится в поезд. На перроне по прибытию эвакуированный человек получает 2 200 гривен или 3 000 гривен – в зависимости от человека, если он с инвалидностью.

Кроме того, эвакуированные многодетные семьи получат ноутбук, чтобы дети могли учиться.

Верещук добавила, что в случае желания эвакуироваться необходимо позвонить по телефону 15-48. Также на сайте Донецкой ОВА есть список телефонов общин. После этого к человеку приедут волонтеры или военные.

Эвакуация с Донбасса

Человек может отказаться от эвакуации, однако должен подписать документ, что он несет ответственность за последствия.

Власти Украины объявили об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. Тем людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

С 1 августа из Донецкой области эвакуировали 3 908 человек, из них – 777 детей. Местных жителей, еще не выехавших из региона, просят срочно вывозить детей.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области выезжают через Васильевку, хотя до этого оккупанты могли по две недели не давать людям проехать.

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