Уезжают семьями: в каких условиях живут люди, которые эвакуировались из Харьковской области

В Купянском районе Харьковской области из-за нестабильной ситуации безопасности объявлена обязательная эвакуация. На более безопасные территории уезжают целыми семьями.

Внутри перемещенные лица расселяют, в частности, в Харькове. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с переселенцами и теми, кто помогает им.

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Эвакуироваться можно с животными

В Харькове эвакуированных людей размещают, в частности, в приютах и шелтерах. Туда можно забирать и своих домашних питомцев. Они будут жить бесплатно вместе с владельцами.

"Очень многие жители cел остаются дома. Они считают, что не могут забрать с собой большую собаку, например. Можно уезжать и надо, забирая своих животных. Никто их никуда не выбросит, не выгонит", – рассказала Анна Черненко.

Сколько человек уехали

По официальным данным, с начала деоккупации Харьковской области с сентября оттуда эвакуировалось около 25 тысяч человек. 5 тысяч из них нуждались в расселении.

"Иногда Харьков становится промежуточным пунктом. Люди выезжают дальше, если находят куда. Им часто помогают найти куда, если, например, Харьков они продолжают считать опасным", – сказала корреспондентка из Харькова.

Какие условия проживания для переселенцев из Харьковской области: смотрите видео

Какие условия проживания

Из Купянского района вместе с детьми уехала и многодетная мама Любовь. Сделали это после того, как часть их дома была разрушена россиянами. В настоящее время женщина вместе с детьми проживает в одном из харьковских шелтеров.

29 января по мне прилетела кассетная ракета. Дома нет, мы приехали сюда. Кушать есть – кормят, одежда есть, слава Богу, а так – все нормально. Дом надо,

– рассказала Любовь.

По словам руководительницы одного из харьковских шелтеров Людмилы Сотниковой, ВПЛ проживают у них еще с лета. Но массовый заезд из Купянского района начался с конца декабря 2022 года.

"И вот массовое заселение сейчас. У нас есть 140 человек", – рассказала Сотникова.

Люди, которые эвакуировались из Купянщины, в общежитиях проживают бесплатно. Однако там бывают нужды из-за большого количества людей.

"Стиральные машины, сушилки – нам неотложная потребность. И некоторый ремонт сантехнического оборудования", – отметила руководитель шелтера.

Можно проживать и в доме

Если переселенцы не готовы проживать в Харькове в общежитии, ведь имели частный дом, то их могут отправить, например, в Ровенскую область, чтобы там они получили именно дом.

Мы готовы забирать людей с животными, мы готовы отправлять с помощью эвакуационных поездов дальше в другие области, где людям готовы предоставлять домики,

– заявила координатор эвакуации Координационного гуманитарного центра Марта Гынюк.

Если вы решились выезжать, сообщить о желании эвакуироваться можно на горячие линии органов местной власти +38 (095) 771-44-46 и +38 (098) 940-78-33. Или заполнить электронную форму по ссылке. Также по вопросам эвакуации можно обратиться в волонтерскую организацию Helping to Leave: +38 (093) 177-64-58.

Для желающих эвакуироваться работает горячая линия Минреинтеграции 15-48. Кроме того можно написать нам в мессенджеры на номер +38 (096) 078-84-33.

Эвакуация бесплатна. При необходимости вам помогут оформить документы, а также выплаты для внутренне перемещенных лиц.

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