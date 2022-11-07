Важно для многих украинцев: планирует ли посольство Великобритании эвакуацию из Киева

На фоне полномасштабной войны в Украине ведутся вопросы эвакуации посольства Великобритании из Киева. Британские послы уже уезжали из столицы в феврале.

Тогда дипломаты эвакуировались во Львов . А в апреле – снова возобновили свою работу в Киеве.

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Будет ли выезжать посольство из Киева снова

Посольство Британии не намерено эвакуироваться из Киева. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Симмонс отметила, что уже несколько месяцев она живет в этой войне, как украинцы. В настоящее время британские послы имеют лучшее представление и о потенциале Украины, и о потенциале России. Она добавила, что сотрудники посольства готовы смириться со многим, чтобы выполнять свою работу.

Присутствие британского посольства важно для украинцев

Симмонс заявила, что она понимает, как присутствие посольства Британии в Киеве важно для многих украинцев. Она отметила, что посольство должно заботиться о людях. Но послы очень прагматические по поводу желания быть в Украине.

Оказывается, мы достаточно смелы. И мы готовы быть здесь,

– заверила Симмонс.

Симмонс уверяет, что обязательства британских послов достаточно сильны.

Как мир помогает Украине противодействовать России

2 ноября Испания анонсировала мощную военную помощь Украине. По словам Кулебы, наше государство в ближайшее время укрепит свою обороноспособность, получив 4 системы ПВО Hawk. Также Испания передаст батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней.

Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине 8 комплексов NASAMS. Однако это будет не в ближайшее время. По словам оппозиционного политика из Вашингтона Андрея Пионтковского, в США, в том числе и в администрации президента Байдена, существуют 2 точки зрения по оказанию военной помощи Украины.

Нидерланды выделили 120 миллионов евро для поставки тяжелой военной техники украинской армии, в том числе 45 миллионов евро на танки Т-72.

По состоянию на 14 октября Латвия предоставила Украине помощь в размере 0,92% от собственного ВВП . При том, что в некоторых странах помощь составляет всего 0,1-0,2% от их ВВП.

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