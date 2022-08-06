Преступление против самого себя: переселенка объяснила, почему следует уезжать из оккупированного Мариуполя

В разрушенном оккупантами Мариуполе продолжают жить люди. Жительница Мариуполя Оксана Деревянко, которой удалось выехать в Киев, считает, что лучше покинуть город, чем жить под оккупацией россиян.

Свою историю эвакуации женщина рассказала 24 каналу в рамках проекта СВОИ. 2 месяца назад Оксана Деревянко переехала в Киев. Ранее в столицу из-за войны переместился Мариупольский государственный университет, в котором она работает руководителем отдела информации и связей с общественностью.

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Почему стоит уехать из Мариуполя

Женщина считает, что невозможно оставаться во временно оккупированном россиянами городе.

Это просто грех. Преступление – оставаться там. Преступление против себя самого. Это себя предавать, нацию,

– подчеркнула она.

Сотрудница МГУ добавила, что понимает, что может быть тяжело или невозможно уехать из Мариуполя, ведь там нет связи.

"Но сомневаться, ехать или нет? Я бы не сомневалась ни на минуту. Я понимаю, что Мариуполь – это город, который многим близок к сердцу. Но оставаться там, где не город, а руины, оставаться там, где оккупация, где мысли о том, что "присоединимся к великой России и будем в шоколаде"…, – сказала женщина.

"Я не представляю, как люди переживут зиму"

По ее словам, сложно представить, как дальше жить в условиях российской оккупации.

Это все вообще в голове не укладывается, потому что быть второсортным или даже третьесортным человеком там, где нет никакого уважения, где вообще ничего нет…,

– отметила Деревянко.

"Если там даже есть коммуникации, я не представляю, как там люди переживут зиму. Я не представляю, что делать, если ты заболел", – добавила она.

"Мы вернемся в Мариуполь"

Переселенка из Мариуполя советует выезжать на подконтрольную Украине территорию даже, несмотря на то, что здесь может быть трудно.

Но все-таки быть в Украине – быть там, где твое, родное. Пусть даже сейчас не в Мариуполе, но надеяться и жить с надеждой, что мы туда вернемся совсем скоро. Может, так уж не будет, как было, но будет лучше,

– сказала Оксана Деревянко.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

россияне устроили концерт на развалинах завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого позора оккупанты сделали импровизированную сцену возле завода, который стал символом украинской несокрушимости.

российские захватчики продолжают упражняться в цинизме. Оккупанты, буквально уничтожившие Мариуполь, решили представить "концепцию" его развития.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты создают специальные "каталоги", содержащие несколько тысяч фотографий тех, чьи тела лежат в братских могилах. Такие каталоги выдают горожанам, чтобы они могли найти своих родных и близких, жестоко убитых российскими войсками.

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