Лубинец объяснил, почему жителей Олешек эвакуировали через Россию

В воскресенье, 1 ноября, закончился "режим тишины" в оккупированных Олешках. Жителей города эвакуировали через территорию страны-агрессора.

Такое решение было обусловлено соображениями безопасности. Об этом уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал во время пресс-конференции.

Что известно о согласовании маршрута?

Омбудсмен подчеркнул, что схему движения согласовывали с непосредственным учетом позиции ВСУ и Драпатого. Военные сразу предупредили не соглашаться ни на какие предложения россиян по разминированию днепровского направления в сторону Херсона.

Никто никогда даже не предлагал, наоборот, меня предостерегали, Дмитрий Валерьевич, чтобы вы ни в коем случае не поддерживали предложение о разминировании и предоставлении возможности эвакуации из Олешек прямо в Херсон. Это линия фронта, мы на это не согласимся. Мы точно не сделаем ничего, чтобы ослабить оборону Украины,

– процитировал слова военных омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что помимо экспертизы ВСУ учитывались также сведения от разведывательных органов, СБУ и граждан Украины, которым ранее удалось самостоятельно выехать из Олешек. Это помогло четко выяснить реальную обстановку и определить факторы риска на каждом участке пути.

Этот логистический маршрут был разработан с максимальным учетом двух критериев. Первый – критерий безопасности, чтобы не подвергать опасности наших граждан. И второй – скорость. И исходя из этого, логистический маршрут был разработан, прописан и реализован обеими сторонами,

– пояснил Лубинец.

Напомним, что маршрут пролегал через Крым в российский город Анапа. Оттуда людей самолетом доставляли в белорусский Гомель с последующим возвращением в Украину.