Эвакуация украинцев из Сектора Газа: на каком она сейчас этапе и планируют ли новые рейсы

14 октября Дмитрий Лубинец прибыл в Египет, чтобы договориться об эвакуации украинских граждан из Сектора Газа. Омбудсмен рассказал, каких результатов удалось добиться.

Президент Зеленский заявил, что в Секторе Газа заблокированы 260 украинцев. Ранее он отмечал отсутствие безопасных условий для их эвакуации, как изменилась ситуация сейчас.

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Возможен ли выезд украинцев из Сектора Газа

По итогам переговоров в Египте омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о ходе подготовки к спасению украинцев из сектора Газа, где из-за блокады со стороны Израиля нет электричества, газа, нехватка пищи и воды.

Лубинец заявил, что ему удалось получить заверения от египетских властей, что эвакуация граждан Украины у нее будет в приоритете. Посол Украины уже передал ей списки с украинцами, нуждающимися в эвакуации.

Власти Египта максимально быстро работают над тем, чтобы открыть пункт пересечения Рафах, через который будет происходить эвакуация граждан иностранных государств,

– подчеркнул чиновник.

В настоящее время власти Египта пока не предоставили официальное разрешение на открытие пункта пропуска Рафах.

По словам омбудсмена, украинская сторона уже организовала техническую часть эвакуации: автобусы и самолеты готовы.

Также Лубинец отметил, что список желающих эвакуироваться растет. В нем стали появляться мужчины.

КПП Рафах расположен на границе между египетским Синайским полуостровом и контролируемой ХАМАС Газой. И это единственный пункт пересечения на территорию, не подконтрольную Израилю.

Напомним, что эвакуация иностранных граждан через КПП Рафах была запланирована еще на 14 октября. Однако за два часа до начала Израиль отменил свое разрешение, заявив, что не может гарантировать безопасность.

16 октября в СМИ появилась информация, что США, Израиль и Египет договорились о прекращении огня на юге для того, чтобы через КПП Рафах можно было уехать иностранцам и в Сектор Газа ввезти гуманитарную помощь. Впрочем, в самом Израиле эту информацию опровергли.

Будут ли новые эвакуационные рейсы из Израиля

16 октября из Тель-Авива вылетел второй эвакуационный самолет с гражданами Украины. На борту находились 155 человек. Он должен приземлиться в городе Клуж в Румынии. Ранее 14 октября удалось вывезти 207 украинцев, из них – 67 детей.

Лубинец уточнил, что израильские власти занимаются вопросом эвакуации и готовы помочь всем желающим уехать. Они планируют выделить для иностранцев, желающих уехать, два больших самолета.

Украина пока не планирует новые эвакуационные рейсы из Израиля.