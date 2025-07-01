Второй раз покидает дом из-за войны: на Сумщине правоохранители эвакуировали семью
- Россияне продолжают обстрелы приграничья Сумской области; правоохранители подразделения "Белый ангел" эвакуировали семью.
- Из-за войны свой дом во второй раз покинули 89-летний маломобильный мужчина вместе с сыном и внуками.
Россияне продолжают обстреливать приграничье Сумской области. Правоохранители из подразделения "Белый ангел" провели эвакуацию семьи маломобильного 89-летнего мужчины вместе с сыном и внуками.
Семья уже второй раз вынуждена покидать свой дом. Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал.
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Как прошла эвакуация
Свой дом снова покинули 89-летний Павел Григорьевич вместе с сыном Владимиром и двумя внуками – 19-летним Павлом и 13-летним Богданом.
Правоохранители помогли транспортировать маломобильного мужчину, загрузить вещи и организовать безопасный выезд из прифронтовой зоны.
В жизни этих людей слово "дом" уже давно не означает спокойствие и безопасность. Семья уже переживала эвакуацию в 2014 году, когда была вынуждена покинуть свой родной город Макеевка из-за боевых действий,
– говорится в сообщении.
"Белые ангелы" эвакуировали семью из Сумской области: смотрите видео
К слову, полиция продолжает спасать тех, кто оказался в зоне опасности, и отмечает: если ваша жизнь под угрозой – не медлите, обращайтесь за помощью!
Напомним, недавно экипаж "Белого ангела" попал под атаку российских дронов во время эвакуации раненых в Покровске. Россияне прицельно били по машине "Молнией", из-за чего погиб 42-летний мужчина.